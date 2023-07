La Federación de CCOO Habitat Balears informa este miércoles que la asamblea de trabajadores de la empresa FCC Lumsa de sa Pobla ha decidido iniciar una huelga indefinida a partir del 23 de julio a las doce de la noche «por falta de medios para llevar a cabo el servicio».

El sindicato denuncia que los trabajadores "no tienen maquinaria para desarrollar su labor" y "cobran salarios indignos para el servicio que prestan a los contribuyentes de Sa Pobla". Por otra parte, "la contrata no se adjudica por una gestión nefasta del consistorio".

CCOO explica que en la última convocatoria de huelga el ayuntamiento de sa Pobla "se comprometió a entrar en el Convenio Autonómico con unos plazos que no han sido respetados" y añade que "la contrata no se adjudica por la pésima gestión de un Ayuntamiento que no respeta a los trabajadores que prestan servicio en su municipio y mira para otro lado en términos de garantías laborales hacia las personas trabajadoras; siguen aferrados a un contrato obsoleto, con prórrogas de dudosa legalidad, que no hacen mas que alargar un contrato que tanto afecta a sus contribuyentes como a los trabajadores/as que prestan este servicio esencial".