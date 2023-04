Com es presenta enguany la fira de les Flors de Costitx?

Amb molta il·lusió per part dels costitxers, esperant celebrar amb família i amics la Festa més especial que tenim al municipi.

Quines són les principals novetats del programa?

Enguany hi haurà una col·laboració especial entre el món de l’Art i el Vi, que estarà concentrat al carrer Sor Maria de Son Ramon. Però, Art en trobarem per tot: pintura, escultura i obra anònima de molts costitxers que, per uns dies, es converteixen en artistes , decoren el seu entorn, i ofereixen una bellíssima imatge del seu poble.

També comptam amb una ballada popular dia 29, liderada per un grup de balladores costitxeres.

Hi haurà molta participació a aquesta nova edició? Quantes paradetes trobarem?

Ja ho crec! Més d’un centenar de paradetes i expositors! La Fira de Costitx també destaca per la diversitat i qualitat dels productes que s’hi venen: alimentació, plantes, artesania de tot tipus, etc. Una ocasió ideal per a comprar el regal per al dia de la Mare, que serà dia 8.

Els actes tradicionals hi seran presents?

Sí, Dissabte 29 hi ha les inauguracions de les exposicions de pintura, la reobertura del Museu de Ciències Naturals i de la mostra de materials arqueològics del Turassot. Dia 30 la inauguració de les decoracions dels carrers i dia 1 la Fira no podria arrencar sense el Ball dels Caps de Bou i dels Bouets de Costitx, amb els xeremiers de can Llargo.

Vol enviar un missatge per animar a viure aquesta festa?

Un missatge d’agraïment als costitxers i costitxeres que fan possible la Fira i una convidada a tots els mallorquins a visitar el nostre poble, amb calçat còmode i amb ganes de meravellar-se i de passar-s’ho bé!