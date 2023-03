Los residuos del hotel Formentor alcanzarían una altura de 6,5 metros en los solares de Pollença

La montaña de residuos de obra procedentes del hotel Formentor podría alcanzar una altura de 6,5 metros en cada uno de los dos solares municipales de Pollença donde se acumularán por petición de la promotora y con el beneplácito del Ayuntamiento y la conselleria de Medio Ambiente, que ha emitido un informe a favor de la operación de transporte de 74.764 toneladas de tierras y restos pétreos procedentes de la demolición del establecimiento turístico a las parcelas de la Vinyeta y Can Febus, ubicadas en el casco urbano de Pollença.

Así lo ha calculado Junts Avançam, el principal grupo de la oposición municipal, que este jueves ha exigido al equipo de gobierno ‘pollencí’ que “no ceda” estos solares a la inmobiliaria Formentor S.A. porque se trata de una acción que “sólo beneficia al hotel Formentor”, ya que “se ahorrará el importe de la gestión de los residuos”, y que “perjudica a los vecinos y a las zonas verdes” donde se depositarán los residuos. Según este grupo político, el Ayuntamiento “no obtendrá ningún beneficio” de la operación.

Junts Avançam califica esta operación de “escándalo” ya que los 45.000 metros cúbicos de “escombros y tierra” generados durante las obras de demolición del hotel Formentor “serán depositados en dos zonas verdes municipales de Pollença”. “Si se ocupase la totalidad de las parcelas, la altura de los escombros llegaría a los 6,5 metros como mínimo”, asegura la coalición progresista liderada por el exalcalde Miquel Àngel March.

En principio, el consistorio ‘pollencí’ ha alegado que los restos procedentes del hotel Formentor se utilizarán para habilitar aparcamientos en los dos solares y en otras obras municipales. En este sentido, Junts Avançam considera que “el uso que hay que dar a estos dos solares propiedad del Ayuntamiento no justifica el hecho de que se depositen estos escombros”, ya que “son zonas verdes de uso público, no aparcamientos de escombros”. Además, añade que, en el caso de Can Febus, “gran parte de la parcela es un espacio natural ocupado por acebuches y encinas”.

Actualmente, estos residuos se amontonan en una parcela ubicada en el entorno del hotel Formentor, en una zona protegida de la Serra de Tramuntana, y la promotora ha solicitado su transporte hasta los dos solares de Pollença, una operación que cuenta con el informe favorable del Govern a pesar de que deberán realizarse hasta 3.466 viajes en camión por la carretera de Formentor hasta la localidad, y seguramente se realizarán este próximo verano, cuando volverán a aplicarse restricciones de tráfico por motivos medioambientales.