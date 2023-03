Dos solares de Pollença acumularán 74.764 toneladas de residuos del hotel Formentor

La empresa Formentor Bay SL, promotora de las obras del hotel Formentor, enviará un total de 74.764 toneladas de restos de obra procedentes de los trabajos de demolición del emblemático establecimiento turístico a dos solares de propiedad municipal ubicados en el casco urbano de Pollença, la Vinyeta y Can Febus, donde serán reaprovechados por el Ayuntamiento en los proyectos de adecuación de las dos parcelas, calificadas como espacio libre público.

Los residuos, consistentes en tierras y pétreos de la excavación, tienen un volumen de 45.039 metros cúbicos y están depositados actualmente de forma temporal en una parcela rústica protegida próxima al hotel Formentor, desde donde serán transportados hasta los dos solares de Pollença por parte de seis vehículos que deberán realizar unos 3.466 viajes entre el solar de acopio y los dos solares de destino. El transporte se efectuará por la carretera de Formentor (Ma-2210) hasta el puerto de Pollença, una vía que, cabe recordar, es objeto de restricciones en verano para limitar el volumen de tráfico, y después por la carretera Ma-2200 hasta Pollença.

A pesar de la gran cantidad de viajes que deberán realizar los camiones para transportar los restos de la obra del hotel Formentor, unos 1.733 trayectos a cada uno de los dos solares de destino, por una de las carreteras más sensibles de la isla desde el punto de vista medioambiental, la dirección general de Espacios Naturales y Biodiversidad de la conselleria de Medio Ambiente ha informado a favor del traslado de los residuos hasta las dos parcelas urbanas. En un informe fechado el pasado 23 de marzo, el citado departamento concluye que «no se considera que pueda afectar significativamente a los objetivos de conservación» de la Red Natura 2000, siempre que se cumplan una serie de condicionantes, entre los cuales figura la obligación de recuperar la vegetación a su estado original en la parcela rústica donde el material está depositado actualmente. Esta acumulación de restos de obra fue descubierta durante una inspección de los agentes de Medio Ambiente, que constataron que el acopio de residuos se había hecho de forma irregular. El último informe destaca que esta zona «presenta una fuerte degradación y ha padecido impactos ambientales evidentes», entre las que figura la eliminación de especies vegetales.

Capacidad «insuficiente»

El dictamen de la conselleria de Medio Ambiente que da vía libre al traslado de estos residuos a Pollença destaca, no obstante, que «teniendo en cuenta la superficie de las parcelas urbanas (3.673 metros cuadrados en el caso de la Vinyeta y 3.964 metros en el de Can Febus) destinatarias del material acumulado en la parcela rústica y el volumen de las tierras a depositar (45.039 metros cúbicos), no parece posible que la capacidad de las parcelas urbanas sea suficiente para admitir todo el volumen de tierras a depositar».

En relación a este traslado de materiales, el exalcalde y actual regidor de Urbanismo de Pollença, Tomeu Cifre, destaca que «es material de excavación y en ningún caso escombros» y que fue el propio Consistorio el que solicitó estos residuos a la promotora del hotel Formentor para utilizarlos en distintos proyectos públicos.

La promotora declara 3.320 kilos de amianto

El estudio de gestión de los residuos del hotel Formentor que ha remitido la promotora a las instituciones declara que los trabajos de demolición del establecimiento turístico han generado un total de 4,73 toneladas de residuos peligrosos que serán gestionados por parte de diferentes empresas especializadas.

El documento, fechado el pasado mes de febrero, admite que durante los trabajos se ha producido 3,32 toneladas de amianto, que ha sido enviado a la empresa Adalmo S.L. También se han generado tubos fluorescentes que pesan 0,13 toneladas y que también serán gestionadas por la citada entidad. En cuanto a los residuos procedentes de equipos electrónicos y baterías, que suman 1,28 toneladas, han sido enviados a la empresa MAC Insular. En total, el estudio declara casi 116.000 toneladas de residuos entre todas las tipologías.