'N'Ona la dimoniona', un cuento infantil para reivindicar la igualdad de género en Sant Antoni

Ona y Roc son amigos desde niños. Viven en un pueblo de Mallorca donde se vive con fervor Sant Antoni. El padre de Roc encarnó durante año el gran dimoni de la fiesta: Espira de Foc. Y quiere que su hijo siga su camino. Sin embargo, él no está muy convencido de seguir esos pasos. No le va el protagonismo. En cambio, es el sueño de Ona, aunque la tradición dicte que no hay sitio para las chicas.

Éste es el punto de partida del cuento ilustrado ‘N’Ona la dimoniona’, de Triangle Kids, el sello infantil-juvenil de Triangle Postals. La autora del libro es Núria Duran y la ilustradora, Bàrbara Sansó, que se embarcaron en este proyecto que aborda el debate de la necesidad de que las mujeres ganen espacios en fiestas tradicionales reservadas históricamente a los hombres, como pueda ser Sant Antoni. «Lo importante de la fiesta es la fiesta, no quién hace la fiesta. Todo el mundo tiene que tener la oportunidad», enfatiza Duran, autora también de ‘Tatachín’. La idea de escribir el cuento le surgió mientras estaba en unas fiestas de Sant Antoni en un pueblo de la isla. «Recuerdo que me dije: vaya, son todo hombres y no hay mujeres. ¿Por qué no hay? Entonces te planteas que en las fiestas tradicionales hay muchos tabús y que se ha hecho siempre así. Pero es hora de cambiar las cosas. Sobre todo, para los niños. Los niños son esponjas y lo asimilan súperbien. Después te encuentras con gente mayor, tradicional, que tienen la mentalidad antigua. Se trata de luchar contra estas cosas. Un cuento es fácil de entender para todos», explica. La autora señala que «lo importante no es quién hace de ‘dimoni’». «Todo el mundo puede tener su oportunidad. Todo el mundo puede ser válido. Al principio la gente que ve a Ona como ‘dimoni’ no lo acepta, pese a que creen que lo ha hecho bien», agrega Duran, quien confía en que la gente disfrute del cuento y en que ayude a concienciar de que «es hora de un cambio». «Ya llegamos tarde. Tendría que haber sido hace tiempo. Debería ser muy rápido», afirma. Sansó, ilustradora que representó a Balears y a Catalunya en la Feria del Libro de Bolonia (Italia) en 2017, asegura que le ha hecho «mucha ilusión» dar vida a la historia de Ona, que, destaca, transmite valores como la igualdad, la amistad y el coraje. «Ya había hecho otros de ‘dimonis’, pero éste en plan feminista me ha gustado. El género no debería ser importante en las tradiciones», manifiesta. «Lo importante de la fiesta es la fiesta, no quién hace la fiesta. Todo el mundo tiene que tener la oportunidad» Los personajes A la hora de dibujar le gusta, dice, que las «caras se expresen». De hecho, en uno de sus últimos cuentos, las emociones estaban en un primer plano. Esa expresión varía en función de los personajes de ‘N’Ona la Dimoniona’. «Quería que se viese a Ona como una chica valiente, más decidida, echada para adelante», afirma Sansó, quien detalla que, por ese motivo, prefirió no dibujarla de rubia, “para no endulzarla”. En cambio, Roc, dice, «tenía que ser más tímido, más cohibido». «No quiere protagonismo, aunque al final lo saca ese protagonismo, porque la defiende a ella», dice. El padre de Roc constituye otro de los protagonistas de la historia. «En un principio, está medio decepcionado [por el hecho de que su hijo prefiera no seguir sus pasos], pero después se da cuenta de que, en realidad, da igual que el papel de ‘dimoni’ lo haga un niño o una niña», agrega. «Queríamos que no se atribuyese a ningún pueblo concreto. De hecho, el ‘dimoni’ que aparece ha sido inventado, no existe» Para ambientar el universo de dibujos de la historia, la ilustradora asegura que no ha tomado apenas referencias de ningún pueblo de Mallorca, para evitar que nadie se pudiese sentir ofendido. «Queríamos que no se atribuyese a ningún pueblo concreto. De hecho, el ‘dimoni’ que aparece ha sido inventado, no existe», indica. Ahora que quedan pocas semanas para que empiece Sant Antoni, recuperando la normalidad festiva tras los años de la pandemia, las autoras y la editorial han preparado diversas presentaciones en la isla, con cuentacuentos para los más pequeños y debates para los más adultos. En esos actos, participarán también asociaciones como La Madona de sa festa o la Assemblea Antipatriarcal de Manacor. Las citas confirmadas hasta el momento son el 13 de enero, a les 18 horas, en la Il·lustrada de Manacor; el 14 de enero, a les 12 horas, en Rata Corner de Palma y el 15 de enero, a las 12 horas, en el teatro municipal de Artà.