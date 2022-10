El Govern destina casi un millón a la reforma del puerto público de Porto Cristo

El Govern invertirá casi un millón de euros en remodelar la parte pública del puerto de Porto Cristo. El proyecto, que tiene un presupuesto de 981.253 euros y que afecta en un 17,75% al espacio municipal y en un 82,25% al dominio portuario, se basará en la repavimentación de la zona y la reposición de los servicios urbanos existentes (alcantarillado, red de agua potable y alumbrado público).

Además de dotar el espacio con nuevas redes de gas, telecomunicaciones y evacuación de aguas pluviales, previendo implantar un tratamiento previo a su desembocadura en el mar.

Está previsto que las obras puedan empezar este mes de noviembre, coincidiendo con el inicio de la temporada baja, con un plazo de ejecución de cinco meses.

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, acompañó ayer al conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, para presentar la remodelación proyectada en la calle Verí y en las terrazas anexas, con el fin de mejorar el estado actual del ámbito portuario y municipal de Porto Cristo.

Agujeros y roturas

En estos momentos, hay desperfectos tanto en la acera como en la calzada de la calle, así como agrietamientos, agujeros y roturas de elementos constructivos.

Además, la amplitud de las aceras es también insuficiente para dar cumplimiento a la normativa vigente de accesibilidad.

Con la intervención también se homogeneizará la estética de la calle con el resto de actuaciones que se han ejecutado en la primera línea del puerto.

Por último, también se impermeabilizarán y pavimentarán las terrazas de los dos edificios portuarios, reparando los desperfectos ocasionados en los almacenes interiores debido a las filtraciones existentes.

En una de las terrazas se instalará una pérgola para crear una zona de sombra. Este espacio también se dotará de mobiliario urbano.

Reunión con comercios

Previamente al acto tuvo lugar una reunión con los comercios y vecinos afectados por las obras, a la que también asistieron la gerente de PortsIB, Cristina Barahona; la delegada de Urbanismo del ayuntamiento de Manacor, Núria Hinojosa; el presidente del Club Náutico, Bernat Bou; el presidente de la Federación de Asociación de Usuarios de Instalaciones Portuarias, Bernadí Alba; el presidente de AENIB, Jaume Vaquer; y el delegado de Porto Cristo, Sebastià Nadal.

Desde la pasada legislatura, el organismo público de Ports IB ha invertido un total de 1,8 millones de euros en la mejora de la instalación portuaria.

AIPC, sobre las ratas aparecidas tras las lluvias: «Pedimos una solución inmediata»

El responsable municipal de la zona costera, Sebastià Nadal, reconoció ayer que las obras de mejora de la fachada marítima de Porto Cristo (calle Bordils, calle Colón y el paseo de la Sirena) tienen problemas y que el nuevo sistema de aguas fecales no funciona como se pretende y estaba previsto, con lo que se auguran nuevas intervenciones para corregirlo. Estos problemas con la recepción de las pluviales y las fecales provocó que las lluvias caídas este martes (unos 70 litros por metro cuadrado) dejaran el miércoles por la mañana una estampa preocupante de suciedad, ratas muertas y aguas con residuos que llegaron formando riachuelos hasta la playa urbana. La portavoz de la Agrupació Independent de Porto Cristo (AIPC), Antònia Llodrà, por su parte, lamentó que ya sea «muy complicado añadir nada nuevo a lo que sabemos. Las tres lluvias caídas estas últimas semanas han provocado inundaciones que en ningún caso son normales. Por eso seguimos pidiendo una solución inmediata. No se trata de buscar culpables, sino de arreglar lo que no funciona sin tener que pasarnos meses igual». «Está claro que lo barato sale caro y que si esto estuviera pasando en Manacor y no en Porto Cristo, las cosas irían más rápidas», critica.