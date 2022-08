Lletra Menuda | Pedro Sánchez debe presentar la solicitud

Los mismos Serveis Ferroviaris que el 8 de agosto estuvieron ausentes para canalizar la avalancha del Much deben abrir vía a partir de septiembre para dar movilidad a la supuesta normalidad, al incremento de frecuencias y al billete gratuito en beneficio de la eficiencia energética. Dado que la justificación del conseller Marí para escaquearse del gran tapón de Sineu fue que nadie había pedido más frecuencias, la solución ante lo que se avecina es fácil: El presidente Sánchez, portador del billete gratuito a Mallorca en su visita anual a Marivent, debe presentar una instancia a SFM pidiéndole que, por favor, cumpla con su trabajo en función de la demanda, la eficacia y la seguridad.

Es más, visto que las endémicas malas relaciones entre trabajadores y empresa siguen en vía muerta y uno ya no sabe qué vagón tomar entre augurios de caos, oposiciones no convocadas, promesas de servicio eficaz y asignación de mal puntual a problemas constantes, no queda más remedio que fiar la solución, o la mediación, a autoridades superiores.