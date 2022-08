Los trabajadores de SFM auguran “un caos absoluto” en el tren en septiembre

“Caos absoluto”. Es lo que augura el comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) que avisa que la empresa “no está preparada para el aumento de frecuencias que se han llevado a cabo por las medidas de ahorro energético derivadas de la guerra de Ucrania”. “Aunque los trabajadores y trabajadoras hacen un esfuerzo titánico, denunciamos que estas frecuencias a partir de septiembre serán un caos absoluto”, alertan los representantes de los trabajadores. Cabe recordar que ahora, como cada año, SFM aplica el horario de verano y en septiembre se recuperará el incremento de frecuencias activado a finales de abril.

De todos modos, los representantes de los trabajadores recuerdan que “episodios como los del Much de Sineu pueden convertirse en nuestro día a día”. Y es que el comité de empresa remarca “el descalabro político en SFM” vivido el 8 de agosto, que “sin trenes ni personal afrontó las fiestas del Much, un despropósito que podría haber acabado como un auténtico desastre, poniendo la salud de los usuarios en peligro por la falta de liderazgo político que se ve incapaz de implementar refuerzos de personal y trenes en SFM”. “Las imágenes que todos pudimos ver son desgarradoras y no se pueden tapar con promesas incumplidas”, sentencia el comité de empresa en referencia a la multitud agolpada en los trenes y los miles de jóvenes tirados por la falta de convoyes de refuerzo.

“Nos sorprende tristemente la doble velocidad que tiene la gerencia de SFM para implementar plazas políticas de libre designación, mientras las oposiciones llevan paradas desde su firma en 2018. Cuatro años para una oposición que beneficiaría a los usuarios y cuatro días para una plaza política”, denuncian al tiempo que piden a los dirigentes que “dejen de avergonzar a los trabajadores y usuarios del tren, con sus promesas incumplidas y falta de liderazgo”.

La respuesta del Govern a las críticas del comité de empresa de SFM no se han hecho esperar. El conseller de Movilidad, Josep Marí, ha anunciado que se convocarán oposiciones “muy pronto”. De hecho, ha confiado que no pase del mes que viene cuando se convoquen. Además de estas oposiciones para cubrir la plantilla con unas 25 plazas, se llevará a cabo la promoción interna que también estaba pendiente en SFM. “Espero que pueda ayudar a mejorar las condiciones”, ha añadido el conseller que ha sido tajante al negar el “caos” que vaticina el comité de empresa para septiembre. “No se prevé ningún caos. La empresa está preparada para asumir el aumento”, ha sentenciado. Marí ha recordado que este verano han experimentado un aumento muy fuerte de gente y “hemos sido capaces de llevarlo adelante”.

En este sentido ha asegurado que “no es correcto” comparar “un hecho puntual, en un lugar puntual” y ha asegurado que no “volverá a ocurrir”. “Faltó coordinarlo mejor, espero que podamos coordinar mejor las acciones”, ha admitido en referencia a la gran masificación vivida el 8 de agosto y al aviso del comité de empresa de que las escenas vividas en el Much “se pueden convertir en el día a día”.