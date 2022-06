Fent i desfent | Las restricciones a Formentor

Querida. Desde que has dado ese giro político ya nada me sorprende en esta vida. Quien lo hubiera dicho de ti hace un año cuando defendías a capa y espada aquellos de los que ahora reniegas. En fin, que el lector saque sus conclusiones porque no seré yo quien las revele. Como tampoco comentaré el regalo que me hiciste por Sant Joan, que como Aznar y su catalán lo dejaremos para nuestra intimidad. Lo que sí te comentaré son las chapucillas de nuestro amigo Iván Sevillano y la regulación del acceso por carretera a Formentor, que parece que no funciona como debería y hasta ahora parece un coladero. En fin, cosas que nos trae el turismo. He de decir que en Sóller nuestro concejal de Turismo ha hablado claro y por fin alguien dice que si no se articulan medidas para que los residentes tengamos precios asequibles aquí no va a poder vivir ni Dios. Ya no solo es cuestión de vivienda. No sé tú, pero aquí donde vivo tomar un café o una cola se está convirtiendo en un lujo. ¿Qué mileurista puede vivir a precio de turista todo el año en esta isla?

Desfent | Cosas del turismo que no arreglaremos

Cariño, no me seas impaciente, el regalo llegará en persona, pese a tu insistencia de que te conformas con un bizum de una cantidad, como mínimo, de tres cifras. Serás pesetero. Te deberías conformar en despertarte cada día con la satisfacción de tener la mejor pupila. Mira mi cambio al seguir tus consejos. Ese debería ser tu mejor regalo. En otro orden de cosas, a nuestro Sevillano no es que le hayan regalado la mejor semana con sus declaraciones y sus críticas a los que utilizan el coche para ir a comprar el pan. Será que la Via de Cintura y algunas carreteras de la isla están llenas de panaderías y no nos hemos dado cuenta. Y las restricciones de Formentor, ya ni vale la pena comentarlas. Echa la ley, echa la trampa. Es lo que tu dices, cosas del turismo que no arreglaremos porque tampoco interesa. Cifras, cifras y más cifras. Eso es lo que importa. Así que Joan sé que vives en un municipio turístico y, encima, de lujo, si te quieres trasladar al mío, tranquilo, tranquilo vas a estar. Molts d’anys!