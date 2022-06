Torrentada: Sant Llorenç multiplicará por cinco la capacidad del torrente a la altura de la variante Ma-15

Sant Llorenç da un paso hacia su seguridad frente a inundaciones. Este viernes el Consell de Mallorca con la presidenta Catalina Cladera y el conseller de Infraestructuras, Iván Sevillano, han presentado al Ayuntamiento el proyecto definitivo de mejora de la variante MA-15 a la altura del torrente de ses Planes que supondrá una ampliación de la capacidad hidráulica y una mejora de los drenajes de la carretera para prevenir inundaciones. De hecho, con la actuación prevista la capacidad hidráulica de la infraestructura se multiplica por cinco al pasar de 12 a 60 metros de ancho.

El conseller Sevillano ha recordado que hace un año y medio presentaron un proyecto inicial, que durante este tiempo ha sufrido diferentes modificaciones. «Hemos seguido trabajando con Recursos Hídricos del Govern para llegar a la solución definitiva. Ahora presentamos esta quinta versión definitiva que cuenta con el informe favorable de Recursos Hídricos . Así ya estamos en disposición de aprobar el proyecto definitivo y de ejecutar la licitación de la obra». Los pasos a seguir son aprobar el proyecto inicialmente, para luego ponerlo a exposición pública. «Si todos los trámites van bien, contemplamos que el proyecto definitivo esté después del verano, licitar las obras en los últimos tres meses del año y empezarlas a principios del año que viene», ha calculado. El presupuesto de esta obra supera los cuatro millones de euros y el plazo de ejecución es de un año pero puede estar lista en diez meses. Para llevar a cabo el proyecto de ejecución, Sevillano ha avanzado que se desviará el tráfico por el camino de servicio paralelo. Este desvío permitirá excavar el terraplén existente para la ejecución de los marcos sin tener que cortar la carretera.

«Mejoramos la parte de drenaje de la rotonda que fue uno de los puntos conflictivos. El agua desembocará de forma más fluida. En Mallorca no hay una obra de esta envergadura. Donde ahora tenemos un marco de doce metros pasaremos a tener hasta cinco, pondremos cuatro más para llegar a una distancia de 60 metros de amplitud del cauce», ha detallado el responsable de Infraestructuras. La obra de drenaje transversal existente tiene unas dimensiones de 12 metros de ancho por 4,40 de alto, dado que la cota de aguas de la solera del marco existente se encuentra en una cota de más de 60,16 metros, como solución, se harán cuatro marcos nuevos adosados al existente. Así, se multiplica por lo tanto la capacidad hidráulica de la infraestructura por cinco. Esta ubicación se ha obtenido mediante la simulación hidrológica e hidráulica de la obra con los datos facilitados por el Servicio de Gestión del Dominio Público Hidráulico. Aunque desde la perspectiva hidráulica, serían suficientes cuatro marcos, el departamento de Sevillano ha decidido ampliarlos en una unidad más para ganar en seguridad. Adicionalmente y de acuerdo con las prescripciones de Recursos Hídricos se construirán muros recubiertos de piedra natural en el lado oeste del torrente.

«Somos conscientes de que es una intervención muy esperada. Es un proyecto que no es sencillo, no hay ninguno de este calado en la isla, ha llevado mucho trabajo y ha implicado una coordinación entre instituciones», ha razonado Cladera que se ha mostrado satisfecha de presentar una obra con garantías. «Puedo garantizar que este proyecto no tiene vuelta atrás, hemos resuelto lo más complicado y podemos dar un poco más de tranquilidad a los residentes de Sant Llorenç», ha sentenciado.

El alcalde Pep Jaume ha celebrado que el «proyecto de ampliación del paso del agua del torrente por debajo de la variante ya tenga todos los informes necesarios para empezar a licitar. Es una noticia que esperamos en Sant Llorenç desde la torrentada. Estamos satisfechos con los números que nos presentan porque la capacidad del paso del agua aumenta hasta cinco veces. Pasa de doce metros a 60 metros. Con estas cifras se cumple un periodo de retorno de 800 años, cuando la normativa fija 500. En Sant Llorenç nada puede evitar el riesgo de inundación al 100% pero sí se puede evitar que las consecuencias sean las que fueron en 2018. Ha costado llegar hasta aquí pero solo podemos estar agradecidos y pedir que las obras empiecen cuando antes», pidió Jaume.