Nuevo ataque de perros a ovejas en tres fincas entre Santa Margalida y Muro

Nuevo ataque de perros a ovejas. El problema no es nuevo pero persiste. Ahora los vecinos afectados son los propietarios de fincas entre Santa Margalida y Muro. En total son tres las fincas que han sufrido las consecuencias de los ataques de dos perros, en concreto, dos huskies blancos. El balance hasta ahora es de tres ocas muertas, ocho gallinas, una cabra, 10 ovejas y seis corderos pero uno de los vecinos está a la espera del veterinario, así que se sumarán otras cuatro ovejas más las heridas. Así lo desvelan los vecinos afectados que prefieren guardar el anonimato pero sí que cuentan su historia para ver si así se acaba la sangría de animales muertos.

Los perros pertenecen a una finca de Muro y los vecinos afectados tienen sus fincas tanto en Muro como en Santa Margalida porque está en la zona que colinda entre los dos municipios. El primer ataque sucedió el sábado día 7 con un balance de tres ocas muertas pero ha sido a finales de semana cuando los perros han matado a un mayor números de animales. Uno de los vecinos se encontró a seis de las siete ovejas muertas el jueves y el sábado cuando acudió a la finca a esquilar a la que le quedaba viva, se encontró a los dos perros de nuevo. Fue cuando los fotografió y los reconoció. Tras mandar toda la documentación pertinente a la Guardia Civil, visitó a la propietaria de los perros, quien, según desvela este vecino afectado, reconoció que se había escapado y no había regresado. “No es la primera vez que ocurre”, lamenta el afectado. "Todos los vecinos, como ya sabemos que son los mismos perros, hemos acudimos a la propietaria, que nos explicó como salían y, claro si uno ya lo sabe, debe poner solución", relata uno de los vecinos afectados que expresa su indignación porque durante una semana los perros se han ido escapando sin poner solución por parte de la propietaria.

De momento, ahora tienen una pizca de esperanza porque “este domingo nos ha reconocido que eran sus perros y que los quitaría porque no le compensaba tenerlos". "Nos ha dicho que se haría cargo pero el año pasado ya dijo lo mismo y no se hizo cargo nada”, lamenta dicho vecino que se muestra muy agradecido con el trato de la Guardia Civil de Santa Margalida porque les ha orientado en todo lo necesario. No puede decir lo mismo de la Policía Local de Muro porque “no me sabían dar solución”. “La realidad es que ahora son ovejas pero si no encuentran animales, tal vez ataques a las personas. Así es difícil que uno esté tranquilo en su casa. Es la inseguridad de llegar a la finca y encontrarse con el rebaño muerto. Es un miedo constante porque son perros grandes”, avisan los vecinos, que recuerdan que en marzo del año pasado ya sufrieron un ataque de los mismos perros. El balance fue peor porque uno de los vecinos sí tenía un rebaño más grande y se quedó con veinte ovejas muertas más las heridas.