Las playas arrancan a medio gas a la espera de cerrar las últimas licitaciones

La temporada de verano ya toca a la puerta de los municipios turísticos de Mallorca, que, en muchos casos, aún no pueden ofrecer unos servicios litorales al 100% por dilaciones administrativas. Éste es un repaso a la situación en las principales zonas.

Llevant: Instalaciones básicas a la espera de los permisos definitivos

Las playas de Son Servera, a partir de la primera semana de mayo, dispondrán de unas instalaciones básicas a la espera de sacar a concurso el servicio. Está previsto que se haga en breve, después de la obtención del pertinente permiso de Demarcación de Costas, que se recibió a finales de abril. El Consistorio ha optado por esta solución, para no retrasar más la prestación de servicios en los arenales, en la antesala de una temporada turista que se prevé buena. De esta manera, aunque sea con un formato reducido, los primeros bañistas del año podrán disfrutar de las instalaciones de temporada.

Mientras, en Sant Llorenç, ya se ha licitado el servicio de la playa. Ahora, la administración municipal está a la espera de la autorización definitiva de Costas, que aún no ha llegado. Los primeros turistas de la temporada por el momento no pueden hacer uso de tumbonas y sombrillas. Un caso aparte es la playa llorencina de sa Coma. Este arenal lo explota directamente un particular que ostenta una concesión de Costas. A partir de la primera semana de mayo, tendrá lista la habitual oferta de servicios.

Las que sí estarán operativas en su totalidad este fin de semana serán las playas de Capdepera.

Calvià: Tramitación de urgencia con los socorristas de algunas playas

Por lo general, las grandes playas de Calvià ya ofrecen un paquete de servicios equiparable al de cualquier verano, con tumbonas, sombrillas y chiringuitos funcionando a pleno rendimiento. Lo que sí ha tenido que hacer el Ayuntamiento es un procedimiento de urgencia para garantizar que haya un servicio de socorrismo a partir del uno de mayo en aquellos arenales que no tienen concesión.

Para ello, el Consistorio ha hecho una encomienda de gestión a la empresa municipal Oh Limpia, después de que el proceso administrativo de contratación se paralizase por un recurso. Estos arenales son los siguientes: sector I (desde Cas Català a Cala Figuera); sector II (desde Cala Figuera hasta Caló des Monjo); playa de Illetes Balneari; y Ses Penyes Roges. Esa encomienda de gestión se hace también para que haya socorristas de apoyo a las personas con movilidad reducida: uno en playa Son Maties y otro en la de Santa Ponça.

Santa Margalida: Monjo lamenta la falta de diligencia de Medio Ambiente

Santa Margalida recibió la autorización de Costas el pasado lunes, un «retraso» motivado por la falta de diligencia de la conselleria de Medio Ambiente a la hora de remitir los informes preceptivos a la demarcación territorial, según el alcalde Joan Monjo. Ahora, el Ayuntamiento iniciará el proceso de licitación de los servicios playeros. Mientras no se complete este proceso, que puede durar varios meses, la institución municipal instalará un tercio de las hamacas previstas en las playas de Can Picafort y Son Bauló, que funcionarán con servicios mínimos. El alcalde explica que ha propuesto a los hoteleros del municipio asumir la explotación de las playas hasta que se resuelva la adjudicación definitiva, aunque los empresarios se han negado por falta de personal. Por este motivo, el Ayuntamiento intentará adjudicar la gestión playera a alguna empresa de forma provisional para que se encargue de limpiar los arenales y ofrecer un servicio mínimo.

Alcúdia: La semana que viene se licitarán velomares y escuela de vela

En Alcúdia, la autorización de Costas llegó el pasado jueves, por lo que el Ayuntamiento sacará la próxima semana las licitaciones de todos los servicios playeros como los velomares, los chiringuitos o la escuela de vela, entre otras actividades náuticas. La gestión de los socorristas y las hamacas es asumida directamente por la institución municipal, por lo que está previsto que la próxima semana estos servicios ya estén operativos en las playas del municipio. El regidor encargado de las playas, Domingo Bonnín (El Pi), calcula que la licitación del resto de servicios no municipales se formalizará en el plazo de «unas dos o tres semanas», con la esperanza de que en el mes de junio las playas ya estén totalmente operativas.

Pollença: Todo a punto en los arenales para empezar la temporada

Las playas de Pollença ya están a punto para empezar la temporada, según explica el alcalde Tomeu Cifre. En este caso, el Ayuntamiento no ha tenido que esperar la autorización de Costas porque la obtuvo el pasado año por un plazo de tres años.