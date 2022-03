Fent i Desfent | Frente común en Alcúdia contra la entrada del segundo cable eléctrico por la Victòria

Querida. Al parecer Pedro Sánchez ya ha tirat el porc dins sa marjada. Ante la crisis de los carburantes, del gas, de la electricidad o las protestas de pescadores y transportista, nuestro presidente ha optado por tirar de chequera no para solucionar el problema sino para dar 400 euros a los chavales que cumplen 18 para que vayan al cine. Mientras, sus padres se ven en apuros para llenar el depósito de su coche o la cesta de la compra. Gran solución electoralista la que nos ha dado el gobierno desnortado a cuenta del erario público. Tenemos unos políticos que valen su peso en oro, como el ecosoberanista Vicenç Vidal, que sentado en su butacón del Senado le preocupan temazos de gran calado como la valla que ha instalado Defensa en Rafaubeig o que los de Alcúdia no quieren el cable eléctrico. Por no hablar de la presunta asociación de usuarios del tren que reclama al Govern que rescate el Ferrocarril de Sóller, algo que no hace más que demostrar su supina ignorancia sobre un tren que subsiste gracias a los turistas y nada más que eso. Si no lo quieren ver, será que son ciegos. ¡Desde Sóller con amor!

Desfent | Un frente común extensivo

Querido, veo que esta semana te ha dado por hacer un batiburrillo de temas y repartir estopa a diestro y siniestro. Entonces iremos por partes. Primero, Pedro Sánchez ya puede sacar sus armas electoralistas porque falta le hace. Lo del Sáhara no tiene justificación. Menos mal que Armengol rompió con la disciplina y le pidió que rectificase. Olé con la presi. Dos, en Alcúdia celebro que el Consistorio en bloque plante cara a la entrada del segundo cable eléctrico por la Victòria, un trazado que afectaría de lleno a su «joya natural», por ello, no han dudado en hacer frente común. Ojalá este frente común se extendiera a más temas que afectan al día a día de los ciudadanos. No solo en Alcúdia, la llamada va a nivel general. Y tercero veo que has pasado por alto un tema folclórico. Ya sé que no es de tus preferidos pero también me ha producido gran alegría que Inca tendrá por primera vez cossieres ya que la Revetla d’Inca ha querido dar un paso hacia la igualdad y en el sorteo para los bailes de los Cossiers tendrán las mismas oportunidades hombres y mujeres. A ver si se hace extensivo a más colles. ¡Desde Sant Joan con amor!