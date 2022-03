«Quiero que el trabajo y mi música hablen por mí»

Michael Alonso llegó a Mallorca cuando era un niño pensando que serían unas vacaciones y lleva afincado hasta ahora en la isla. Compagina su trabajo como encofrador con su faceta artística. Canta, es actor, figurante en anuncios y ha sido pretendiente de Jorge Javier Vázquez en Telecinco.

De raíces dominicanas, a los 10 años llegó a Mallorca desde Madrid pensando que serían unas simples vacaciones. Pero su madre encontró trabajo en la isla y se instalaron definitivamente en Manacor, donde dice sentirse plenamente integrado y a gusto. Hablamos con él sobre su incipiente carrera musical, el cine, la tele o Jorge Javier Vázquez.

¿Cómo fue el traslado de Madrid a Manacor?

Al principio me costó porque fue dejar la escuela y los amigos que tenía en Madrid, sobre todo porque no pude despedirme… Pensaba que venía a Mallorca de vacaciones. Pero poco a poco entre los compañeros del colegio Simó Ballester y con la ayuda de los dibujos de IB3 pronto aprendí catalán y la integración fue muy buena.

¿Se gana más cantando o en la obra?

¡Se gana más cantando! [ríe]… En mi caso al menos. Aunque ahora la construcción está volviendo a tomar fuerza. Actualmente combino ambas cosas: ser encofrador y dedicarme a la música.

A usted mucha gente le conoce del supermercado.

Es verdad, mucha gente en Manacor me conoce por haber trabajado en LIDL. Fueron ocho años importantes de mi vida, porque me dieron mucha estabilidad económica. Lo que me permitió combinarlo con la formación artística.

Y de cantar ya desde muy joven.

Empecé a cantar primero en el Cor Jove de Manacor y después en el Coro Gospel de Palma. He hecho de pirata o de indio en musicales como Peter Pan, un año de baile clásico y moderno y he estudiado ocho años de solfeo… Ahora el camino que tengo marcado y donde he puesto el foco es en mi música, que es lo que me hace feliz. Me gusta sobre todo el proceso creativo y de composición.

‘Infiel’, su primera canción ya empieza a sonar. ¿Cuáles son los siguientes pasos?

Ahora haré el primer bolo en Alemania, por ejemplo. Presentaré mi single ‘Infiel’ en un show latino en una ciudad junto a Berlín, en el que también participaré con coreografías de zumba, entre otras cosas.

¿Hay más canciones pendientes para salir pronto? ¿Tiene productor?

Tengo cinco canciones terminadas y preparo la sexta. Se trata de ir consolidando a un público, poco a poco y sin prisas. Darme a conocer y que mi camino y la música hablen por mí. Mi productor es Dani Ambrojo, que ya ha trabajado con gente tan importante como Bisbal o Chenoa.

¿Se define como un artista de bachata?

No quiero definirme demasiado en este sentido. Hoy en día ya no existen demasiadas reglas y se pueden mezclar sonidos autóctonos con otros estilos. Es cierto que existe una base latina, pero también tengo canciones funky, trap o rythm and blues. Voy tanteando. Es cierto que la bachata parece volver con fuerza. Es la base de ‘Infiel’ y define mis orígenes dominicanos, donde la bachata empezó en espectáculos de cabaret e incluso llegó a estar prohibida.

La pantalla también le gusta. Ha salido en varios anuncios y películas.

Estoy en la productora Palma Pictures. A partir de ahí, me ha surgido la posibilidad de participar en anuncios publicitarios como los de Pringles, Sensodine o American Express. La publicidad es un mundo complicado, porque durante una temporada sales en todos sitios y después, sin saber demasiado bien por qué, te dejan de llamar. También he salido en la película ‘Timadoras Compulsivas’, con Anne Hathaway y Rebel Wilson, y rodada en el hotel Maricel de Portals.

¿Qué recuerdo guarda?

La experiencia fue increíble, pero muy estresante al mismo tiempo, porque no podías ni sacar el móvil en ningún momento de descanso para tomar una foto, ni siquiera mirar a las protagonistas en la cara. Pero cuando no se dieron cuenta miré a Anne Hathaway… y me sonrió.

¿Tiene más proyectos cinematográficos a la espera?

Me han llamado para participar en la segunda parte de la película ‘Bollywood’. Está previsto que se filmen escenas en Mallorca y me han pedido para interpretar un papel de cantante de salsa y de dj.

¿Cómo llega a Telecinco y a ser el pretendiente de Jorge Javier Vázquez?

Fue en el concurso de Mister Gay 2017 del que fui finalista. Allí conocí a uno de los responsables de Telecinco, que directamente me llevó a Sálvame, que fue cuando conocí por primera vez a Jorge Javier. Me hicieron la propuesta, presenté la solicitud y ya está, me cogieron.

¿Cómo es el presentador? ¿Todavía mantienen la relación?

Es totalmente distinto a cómo sale en televisión. Es más cortado, mucho más tímido en persona… y más inseguro. Ha sido una muy buena experiencia poder conocerlo. En Telecinco es como si fuese el presidente de España. Tiene una asistenta y tanto para entrar como para salir lleva un coche delante y otro detrás. Antes charlábamos todos los días, ahora ya no, pero sí que periódicamente nos llamamos y mantenemos el contacto.

¿En ‘Mujeres, hombres y viceversa’ se sigue un guión previo de lo que hay que decir?

Siempre había una escaleta previa, pero se explotaba mucho la parte espontánea de cada uno, al menos en plató. Luego sí que es cierto que las citas estaban algo más guionizadas.

¿Y no le ha pedido para trabajar en la televisión estatal?

No, no quiero estar pidiendo favores desde el principio. Prefiero trabajar y que la gente me conozca por lo que vaya haciendo. Ahora mismo mi vida es como una montaña rusa. Tengo mucha ilusión en hacer realidad los proyectos que tengo en marcha en el mundo musical.

¿Compone los temas usted mismo?

Conjuntamente con mi productor. Trabajamos por sinergias: yo le digo cuáles son los conceptos, melodías o ‘colores’ que quiero plasmar y él lo acaba de redondear. Como le decía, hay mucho trabajo detrás.

¿Cuál será el siguiente clip?

El segundo videoclip será la continuación de ‘Infiel’ y se titulará ‘Imposible’. Está filmado por gente súperprofesional. Lo cierto es que me han dado mucha confianza.

¿Dónde quiere que lleguen sus canciones, al mercado latinoamericano o más allá? ¿Tiene ya un ‘hit’ preparado para el verano que viene?

Puede parecer muy ambicioso, pero la idea es expandir mi música por todo el mundo, porque pienso que no importa tanto lo que se diga o cómo, sino el sentimiento y que la música por sí misma llegue. La próxima canción será un merengue-pop, al estilo de Ana Mena, para poder bailar durante la primavera y que se titulará ‘Gata Gostosa’. Luego sacaré un tema más funky… hasta que en verano llegará el bombazo… y hasta aquí puedo avanzar. Hasta ahora prácticamente no ha habido promoción, pero pronto empezaremos de verdad.

¿Cómo se maneja en las redes sociales?

El mundo de las redes sociales me cuesta, pero es necesario en una profesión como es la mía. Hace una temporada abrí un canal de Youtube aparte de los videoclips, pero siempre he sido algo tímido. De hecho, al principio lo pasaba muy mal con el miedo escénico.