La reunión celebrada este martes a mediodía entre los representantes de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y el comité de empresa para tratar de desbloquear el conflicto laboral iniciado el pasado mes de octubre en el servicio ferroviario ha fracasado de forma rotunda. Los representantes de la plantilla de SFM han decidido abandonar la reunión una hora después de haberse iniciado y han expresado su profundo malestar con el Govern, al que acusan de “dar pasos atrás” con respecto a las cuestiones planteadas en los últimos encuentros entre ambas partes. “Después de ochenta días sin una sola reunión, hoy se sientan con un documento ridículo que no solo no profundiza el que teníamos en noviembre, sino que parte de cero, retira todo lo anterior y viene reducido a la mínima expresión”, explican desde el comité de empresa.

A su entender, el documento presentado hoy por los representantes del Govern presentes en la reunión, el director general de Movilidad y Transportes, Jaume Mateu, y el gerente de SFM, Mateu Capellà, “es un brindis al sol” porque representa un “retroceso total” sobre lo que ambas partes ya habían pactado a finales de 2021. “Ahora nos redactan y pretenden que firmemos la posibilidad de una renuncia a la gestión del tranvía, a cambio de gestionar, si se diera el caso, el tren a Artà...ridículo”, señalan desde el comité. Los trabajadores lamentan que el Govern ha dado marcha atrás en la contratación de nuevo personal o a la internalización de contratas como solución a la “falta endémica de personal que se viene sufriendo desde hace años”. Además, añaden que tienen la “triste convicción” de que la reunión de hoy “era más una estrategia por parte del Govern para poder marear con que se están reuniendo con el comité de empresa más que un acercamiento real para llegar a la resolución del conflicto”.

El portavoz del comité de empresa, Ricardo Mas, ha añadido que la reunión “ha sido un auténtico desastre y un insulto”, ya que los representantes del Govern se han presentado con un documento que “no representa ni el 10% de lo pactado con anterioridad”. Según denuncia, la Conselleria ya no ha ofrecido la posibilidad de contratar a trece interinos, una cifra que los trabajadores ya consideraban “baja”, y además ha abierto la puerta a una posible privatización del futuro tranvía, ya que el Govern “dice ahora que si no llega el 100% de la financiación para ejecutar los diferentes proyectos de tranvía no puede garantizar una gestión directa”.

Ante esta perspectiva, el comité seguirá con el calendario previsto de huelga durante este mes de febrero y se reunirá el viernes para tomar una decisión sobre sus próximas acciones.

Este diario ha intentado conocer la versión de los representantes del Govern, aunque fuentes de la Conselleria han precisado que hoy no realizarían declaraciones.