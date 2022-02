Sencelles celebró ayer el día de la patrona, Santa Águeda, después que el año pasado tuvieran que anularse las celebraciones debido a la pandemia. Los actos se celebraron en el interior del templo parroquial ya que no pueden tener lugar en la Plaça de la Vila, por que continúa en obras de remodelación y peatonalización. La celebración más entrañable es el homenaje que la localidad tributa a la mujer más joven y a la de más edad. Este año el reconocimiento municipal fue para Esperança Ramis Serra (de can Valero) de 97 años. La más joven, con tan sólo tres meses y medio, es Amàlia Guasp Salas (de can 40 - Sarissal).

Por la tarde se presentó la edición del estudio que Ramon Díaz ha escrito sobre la pieza de teatro religioso de origen medieval que tradicionalmente se representaba en estas fechas y que versa sobre la vida de la santa siciliana. Por la noche la actuación musical, llamada Broadway Bites, basada en canciones de teatro musical, interpretadas por Marian Lush, Toni Vallès, Andreu Burguera y Guillem Nadal puso el broche final a la jornada.