Quejas en Calvià por la falta de taxis accesibles para discapacitados

Usuarios de los taxis adaptados para personas con discapacidad, los conocidos como eurotaxis, se quejan de la falta de vehículos de estas características en Calvià, lo que se traduce, argumentan, en largas esperas para poder recurrir a este servicio de transporte y en la imposibilidad de planificar desplazamientos. Una situación que se agrava con la llegada de la temporada alta, cuando el municipio recibe miles y miles de turistas, entre ellos también personas con movilidad reducida por su discapacidad o por su edad avanzada.

«Cuando llamamos por teléfono, ellos nunca nos pueden decir cuándo vendrán o si van a venir. Así que nos quedamos esperando hasta tarde a que llegue el taxi y las veces que no ha llegado hemos tenido que volver andando a casa. Todo esto se podría resolver con más taxis adaptados para personas con discapacidad y también con un servicio de reserva por adelantado», expone una familia afectada.

Calvià, el segundo municipio con más peso demográfico y económico de Balears, cuenta actualmente con 214 taxis, de los únicamente cuales cinco están adaptados (el quinto obtuvo la licencia hace unos pocos meses). Esto representa un porcentaje del 2,3 por ciento. Pero la proporción debería ser superior: del 5 por ciento, lo que en Calvià significaría unas 11 licencias para vehículos adaptados.

Así lo contempla el artículo ocho de la Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal (Lioundau), aprobada en diciembre de 2003. La falta de vehículos adaptados hace que se tenga que suplir con guardias de disponibilidad de 24 horas al día durante una semana, como ha determinado la directiva de la agrupación del sector.

«Los ayuntamientos promoverán que al menos un 5 por ciento, o fracción, de las licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados», puede leerse en la Lioundau, que en un desarrollo posterior plasmado en un real decreto determina que, si no se cumpliese esta proporción, las administraciones municipales deberían exigir «a las últimas licencias que se concedan que su autotaxi sea accesible». El plazo límite que se dio en su momento para el cumplimiento de estas prescripciones era diciembre de 2017.

Palma, a la cabeza

Se da la circunstancia de que Palma es una de las pocas grandes ciudades españolas que sí cumple con el porcentaje estipulado por ley (un 5,1%), por delante de Bilbao (3,6%) y Barcelona (0,75%), como se explica en el ‘Libro Blanco del Eurotaxi, un taxi para todos’, guía elaborada por la Fundación ONCE. En este manual se recoge el perfil de los diferentes usuarios de este tipo de taxi accesible. En primer lugar, están los que no pueden acceder a ningún otro servicio de taxi que no sea éste. Es el caso por ejemplo de usuarios que van en silla de ruedas. En los eurotaxis, pueden viajar usando su propia silla.

Además, estos vehículos son útiles para aquellas personas mayores que pueden utilizar un taxi tradicional, «pero eso les supone un sobreesfuerzo y compromete su seguridad», por lo que «el eurotaxi les aporta ventajas de comodidad, confort y facilidad de uso», puede leerse en la mencionada guía informativa.

Estos taxis accesibles también pueden ser un buen recurso para familias con cochecitos de bebé o personas con limitaciones temporales de movilidad por un accidente.

Actuaciones del Consistorio

Consultado al respecto, el Ayuntamiento calvianer informa de que trabaja con el sector del taxi para alcanzar la ratio que marca la normativa. En este sentido, la administración municipal señala que, en 2021, salieron subvenciones para adquirir un vehículo adaptado o para transformar uno ya existente en un eurotaxi. A esta convocatoria, sólo se presentó una solicitud, por lo que los vehículos pasaron de cuatro a cinco, detallan fuentes municipales.

El Consistorio indica que, ante la dificultad de cumplir la proporción «sólo con la convocatoria de subvenciones», ha consensuado con la agrupación del taxi sacar licencias a principios de 2023, que serían únicamente para eurotaxis, una iniciativa que recibió el beneplácito del sector en una asamblea reciente.

«No obstante, este año [en referencia a 2022] se volverá a convocar la subvención para adquisición de vehículo adaptado o para la transformación y adaptación del vehículo. Al margen, los eurotaxis pueden obtener una ayuda por compensación del servicio y mantenimiento de los vehículos», señalaron desde el Ayuntamiento.

La administración apunta que, cuando le ha llegado alguna queja por la falta de estos taxis accesibles «intenta dar una solución con las actuaciones antes mencionadas». En el caso de que la crítica sea de algún servicio en concreto, agregan fuentes municipales, «se ha puesto en conocimiento de la agrupación o de las personas titulares».