El gobierno municipal de Andratx, presidido por Antoni Mir y formado por PSOE, El Pi y Més, retiró este miércoles del orden del día del pleno el punto por el que debían aprobarse los presupuestos municipales del año que viene. El estupor de la oposición fue mayúsculo, ya que se trata de la segunda vez en menos de dos semanas en que el equipo de gobierno da marcha atrás con las cuentas municipales. En la anterior ocasión, el pleno se aplazó en la comisión informativa previa, porque no incluía el preceptivo informe del estado de ejecución del presupuesto de 2021.

El concejal de Ciudadanos (Cs) en Andratx, Ángel Hoyos, calificó de “espectáculo lamentable e impropio de la máxima autoridad municipal” el comportamiento del alcalde Mir, quien de forma tajante dio por terminada la sesión plenaria entre los requerimientos de la oposición para poder intervenir y pedir explicaciones por la retirada del punto de los presupuestos.

“Tras lanzar varios descalificativos contra la oposición, a la que no ha permitido hacer uso de su turno de palabra, el alcalde ha decidido levantar la sesión sin dar explicaciones” Ángel Hoyos - Edil de Cs en Andratx

Hoyos argumentó que el movimiento de Mir pudo deberse al “posible voto en contra de El Pi al presupuesto municipal”. “Tras lanzar varios descalificativos contra la oposición, a la que no ha permitido hacer uso de su turno de palabra, ha decidido levantar la sesión sin dar explicaciones”, lamentó el edil de Cs, quien señaló que algunos miembros del Consistorio que se habían conectado telemáticamente a la sesión del pleno “han visto cómo eran desconectados del mismo antes de tiempo sin ninguna explicación”.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal del PP, Estefanía Gonzalvo, advirtió de que en la memoria de las cuentas municipales presentadas este miércoles había “gazapos” de consideración, lo que explicaría la retirada del proyecto presupuestaria.

“Una vez más, actúan con prepotencia y autoritarismo, no son formas de gestionar. Queremos que den explicaciones” Estefanía Gonzalvo - Portavoz del Grupo Municipal Popular en Andratx

Gonzalvo expresó su sorpresa por el hecho de que en la comisión informativa previa al pleno en que se exponen los temas a tratar no estuviese presente la regidora de Hacienda, Ruth Mateu (Més per Andratx), al tiempo que criticó que tampoco interviniera durante el debate de este miércoles. Gonzalvo pidió la dimisión de Mateu por estos hechos y por otros anteriores, como el retraso en la tramitación de las nuevas ordenanzas fiscales que imposibilitan que el año que viene haya una bajada impositiva, según explicó. “Una vez más, actúan con prepotencia y autoritarismo, no son formas de gestionar. Queremos que den explicaciones”, concluyó la portavoz popular.

Siguiendo la línea del resto de la oposición, la regidora de Unides Podem, Aina Maria Porcel, quien siguió la sesión por vía telemática, censuró igualmente el “caos” de la tramitación de los presupuestos, que deberán tramitarse ya en el mes de enero.