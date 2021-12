El pleno de presupuestos de Andratx, aplazado por falta de documentación

El pleno de Andratx de la próxima semana en que debían aprobarse los presupuestos del año que viene ha sido aplazado después de que, en la comisión informativa previa, celebrada este viernes, el gobierno municipal no haya presentado una documentación necesaria para su correcta tramitación. El alcalde Antoni Mir (PSOE) aseguró que esa carencia ya había subsanado y no descartó que pueda volver a convocarse otra sesión plenaria este mismo mes para aprobar las cuentas municipales. La oposición atacó duramente el equipo de gobierno, al que acusó de “dejadez”.

La portavoz municipal del PP, Estefanía Gonzalvo, fue la que alertó durante la comisión informativa de que el proyecto de presupuestos presentado por la regidora de Hacienda, Ruth Mateu (Més per Andratx), no incluía el preceptivo informe del estado de ejecución del presupuesto de 2021, como mínimo hasta el mes de junio.

“Este es el modus operandi de este tripartito. Se demuestra la parálisis, la dejadez y el autoritarismo con el que gobiernan" Estefanía Gonzalvo - Portavoz del PP de Andratx

“El secretario municipal me ha dado la razón y me han dicho que lo retiran. Es increíble que tenga que venir yo a decirles cómo tienen que formular los presupuestos. Este informe es algo vital para poder analizar los presupuestos: ver en qué te has gastado el dinero el año anterior para saber qué vas a presupuestar”, argumentó Gonzalvo, que lamentó el “modus operandi” del tripartito municipal, caracterizado, según afirmó, por la “parálisis, la dejadez y el autoritarismo”. “Han traído tarde y mal los presupuestos. Es su forma de gobernar. Al final los que sufren son los ciudadanos

Otros representantes de la oposición municipal se mostraron también muy críticos. “Un gobierno con mayoría suficiente que no es capaz de sacar adelante unos Presupuestos por omitir documentos en su tramitación no puede seguir al frente de este Ayuntamiento, resulta incluso temerario que sigan en sus puestos”, sostuvo el concejal de Ciudadanos, Ángel Hoyos, quien recordó que el retraso en la tramitación impedirá también que Andratx cuente en 2022 con las nuevas ordenanzas fiscales que “el equipo de gobierno prometió a finales de 2020”.

“Un gobierno con mayoría suficiente que no es capaz de sacar adelante unos Presupuestos por omitir documentos en su tramitación no puede seguir al frente de este Ayuntamiento" Ángel Hoyos - Concejal de Cs en Andratx

Igualmente, la edil de Podemos, Aina Porcel, expresó su estupor por el aplazamiento de un pleno que, según enfatizó, es el más importante del año, ya que sirve para marcar la hoja de ruta económica del municipio.

Por su parte, el alcalde Mir explicó que esa documentación que ahora se reclama “no estaba otros años” en el proyecto presupuestario. Señaló que la normativa establece que debe haber un informe de la ejecución del presupuesto hasta el mes de junio y agregó que ese documento sí estaba, pero por capítulos, no por partidas, como ahora se ha reclamado.

En todo caso, Mir subrayó que no habrá ningún problema para seguir tramitando las cuentas municipales, porque, según dijo, ya cuentan con esa información requerida. A partir de ahora, agregó, se estudiará si se convoca una nueva comisión informativa como paso previo a la celebración del pleno. Calculó el alcalde que la sesión plenaria se podría convocar a la mayor brevedad, incluso este mes.