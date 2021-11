Catalina Soler negoció las bases de un concurso de policía en Felanitx al que opta su marido

La actual primera teniente de alcalde de Felanitx, Catalina Soler (PP), en calidad de responsable del área de Recursos Humanos, participó como representante del equipo de gobierno en la mesa general de negociación de contratación laboral en la que se aprobaron las bases del concurso para elegir un nuevo subinspector de la Policía Local, un proceso al que posteriormente optó su marido. La plaza se ofertaba por promoción interna, es decir, que sólo podían presentarse agentes del cuerpo de Felanitx. El marido de Soler ha sido el único que cumplía con los requisitos, entre los cuales figuraba ser titulado universitario, y este lunes realizará el primer ejercicio de la oposición.

La mesa de negociación se reunió el 5 de marzo. Por parte del gobierno municipal, además, asistieron el alcalde Jaume Monserrat (El Pi) y el regidor de Espacios Públicos, Joan Aznar. También estuvo presente, como delegado sindical de CSIF, el marido de Soler.

Junta de Gobierno Local

Posteriormente, las bases fueron ratificadas por unanimidad en una junta de gobierno local celebrada el 16 de marzo, en la que intervino también Catalina Soler, como consta en el acta oficial. «Con este proceso selectivo se quiere mantener una buena estructura jerárquica en el departamento y se trata de una plaza vacante y dotada presupuestariamente correspondiente a la oferta de ocupación pública de 2021», se lee en el acta. En ninguno de estos órganos Soler se abstuvo de participar en este punto concreto.

Versión de Soler

En tres conversaciones telefónicas mantenidas ayer con este diario, Soler negó cualquier tipo de irregularidad y, entre otras cosas, argumentó que, cuando participó en esos organismos municipales que aprobaron las bases de la promoción, su cónyuge no se había presentado oficialmente a la convocatoria ni había manifestado la intención de hacerlo. Enfatizó también que su propio marido participó como representante del sindicato CSIF en la mencionada mesa general de negociación en materia de personal funcionario y laboral, con lo que quiso reforzar la idea de que todo entraba dentro de la normalidad administrativa de un proceso de estas características.

La exalcaldesa de Felanitx negó cualquier tipo de incompatibilidad con los condicionantes que marca la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para los cargos políticos y el personal al servicio de las administraciones. En su artículo 23, esta normativa establece que las autoridades municipales deberán abstenerse en aquellos procedimientos en que tengan un «vínculo matrimonial con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento».

En este caso, reiteró Soler, no se aplica tal incompatibilidad, ya que su cónyuge no era oficialmente aspirante ni había manifestado la intención de serlo. La primera teniente de alcalde recurrió a una pregunta retórica para exponer sus argumentos: «¿Si yo tengo una vivienda en Felanitx significaría también que no puedo votar sobre el plan general de mi municipio, porque soy parte interesada?». En otro momento de la conversación con este diario, Soler expresó su hastío por el hecho de que, según dijo, «siempre» reciben «los mismos», es decir «los partidos de centro y de derecha», en alusión tácita a la cobertura mediática. En este sentido mencionó que no se comenta que la consellera de Salud, la socialista Patricia Gómez, y el director del Ib-salut, Juli Fuster, son pareja.

«Nosotros no hemos incumplido nada y las cosas se han hecho siempre con la máxima transparencia», enfatizó Soler.

