«Nunca esperé que un alcalde socialista me tratara así»

El alcalde se ha disculpado a través de las redes sociales tras el tono que empleó en el último pleno ordinario. ¿Cómo ha recibido usted esa disculpa?

Directamente, no me ha dicho nada. Pero ya me basta así. Ayer [por el martes] por la tarde-noche, un regidor del PSOE, Abilio García me envió un mensaje en que el alcalde se disculpa de sus formas. Lo que toca ahora es poner por delante el pueblo. Pero la oposición tiene que poder decir lo que quiera. Estamos en un momento en que la forma de hablar de los hombres a las mujeres puede ser un tema delicado.

¿En qué momento del debate se produjeron esas expresiones por parte del alcalde?

Yo soy la única regidora de Unides Podem. Cuando les expongo algo, yo soy la primera que habla de la oposición. El tema es que la Sindicatura de Comptes quería la cuenta general de 2020 y hay un plazo en que los ayuntamientos la tienen que presentar, a mediados de octubre. Y hay un informe demoledor del interventor. Dice que falta gente, que no se controlan muchas cosas, que las cuentas no se hacen, que las nóminas están mal hechas… Les dije que para lo que cobraban ya podrían trabajar más. Y me equivoqué en un dato de su sueldo, y ahí empezó.

¿Se siente defraudada con ese nivel de debate político?

Lo que me preocupa es mi pueblo. Yo tengo una pierna en el Port, otra en s’Arracó y otra en Andratx vila. Me sabe mal hablar del lenguaje que tiene un alcalde. ¿Qué tengo que hacer? Me gustaría más que la noticia fuese que los problemas que tiene el Ayuntamiento se van solucionando, porque va cuesta abajo.

Me imagino que espera encarecidamente que en el próximo pleno el debate transcurra con un tono menos crispado.

Espero que en los próximos plenos yo pueda hablar, que pueda equivocarme, que pueda decir algo regular y que lo refuten, sin más. Todos tienen que tener presente que yo tengo mi espacio. Tengo detrás toda una gente que me ha votado y a la que debo dar explicaciones. No ha pasado nunca que un alcalde socialista me tenga que tratar así. Eso lo puedo esperar de otros, pero de un socialista no. Manda narices que quienes me han defendido son el PP y Cs. Y pensar que con los socialistas somos defensores de los derechos de las mujeres. Tengo una nieta, no quiero este tipo de cosas para ella.