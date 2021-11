Mir se disculpa: «Fueron unos comentarios desafortunados»

El alcalde de Andratx, Antoni Mir (PSOE), ha pedido disculpas por unos «comentarios desafortunados» que le hizo durante el último pleno a la regidora de Unides Podem, Aina Maria Porcel. «Durante el pleno del mes de octubre celebrado el pasado jueves cometí un error que fue hacer un comentario desafortunado a la regidora de Unides Podem, Aina Maria Porcel. Le quiero pedir disculpas públicamente y quiero incidir en que hice un comentario desafortunado en el fragor de la batalla», escribió el alcalde en sus redes sociales, antes de afirmar que pondrá «todo de su parte» para que no vuelva a pasar. «Para garantizar que no volverá a pasar, tanto mis compañeros de grupo, del equipo de gobierno, como yo mismo pondremos todo de nuestra parte para intentar que los plenos de Andratx se hagan de la forma que los andritxols merecen. De la misma manera que lo espero del resto de grupos», argumentó. La oposición municipal rechazó la actitud del alcalde durante el pleno. Así, el regidor de Cs, Ángel Hoyos, condenó la «falta de respeto mostrada por el alcalde contra los grupos de la oposición y, especialmente, las palabras dirigidas contra la regidora Porcel, contra la que emitió una serie de afirmaciones que no son tolerables en ningún lugar». «El alcalde no puede tener ese talante en los plenos. Siempre nos hemos quejado. Yo le he dicho alguna vez que no me grite. Fue una falta de respeto, con independencia del color político. Sus disculpas llegan tarde», dijo la portavoz local del PP, Estefanía Gonzalvo.