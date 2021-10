Mensaje de futuro para la mujer rural

Hoy es el Día de la Mujer Rural, por ello, cabe lanzar un mensaje de futuro: «La mujer rural es fundamental. Sin ganaderas, sin agricultoras o sin pescadoras no existiría el sector primario. Hay que estar orgullosas de nuestro sector. Necesita mejorar pero es fundamental». Son palabras de Francisca Iglesias, ingeniera agrónoma y presidenta de FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) que este viernes participa como ponente en la Primera Jornada del Plan de Igualdad en el Sector Primario de Balears que se celebra en la Cámara de Comercio. Iglesias disertará sobre el liderazgo de las mujeres en el sector primario. A lo largo de su carrera, confiesa, se ha topado con las dificultades que se toparía cualquier mujer para llegar a un puesto de importancia. «Es difícil porque tenemos una sociedad que es bastante machista. En el sindicalismo, las mujeres aún se ven para trabajar en la oficina pero no para tener una actividad sindical como la tengo yo», explica Iglesias que puntualiza que la federación que lidera nació «para hacer frente a los problemas particulares que tenían las mujeres rurales para dar una cobertura que entendíamos que no cubría en sindicato». Si hay que nombrar los obstáculos a superar para llegar a un cargo de dirección, Iglesias sentencia que «las féminas deben tener más formación que un hombre para llegar al mismo puesto en el sindicalismo. No salimos de la misma posición». Eso sí, lo deja claro: «Los agricultores nunca me han discriminado. Escuchan y apoyan al líder sea hombre o mujer pero en otros órganos de poder sí te discriminan. La base, no».