Sencelles apuesta por la energía solar. Estos días ha finalizado la instalación de 64 placas fotovoltaicas situadas en las terrazas del edificio de Can Bril. Las placas alimentarán Can Bril, el Ayuntamiento, la biblioteca y el centro de cultura de Can Garau y supondrán una reducción de la factura eléctrica y de las emisiones de CO2. El coste del proyecto ha ascendido a 28.160 euros. El 60% ha sido financiado por una subvención de la conselleria de Transición Energética y el resto por el Ayuntamiento. Estas instalaciones de autoconsumo permiten el ahorro económico en el Consistorio, ya que generan la totalidad, o una parte, de la energía que consume el edificio. «Esta inversión significará un ahorro económico a la vez que es una solución limpia, sostenible y respetuosa con el medio ambiente que nos favorece el camino hacia un municipio más sostenible y más eficiente», afirma el alcalde, Joan Carles Verd.