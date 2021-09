El pleno del ayuntamiento de Son Servera ha aprobado cambiar el nombre de la calle Sol para dedicársela al músico Serafí Nebot. Se trata de un reconocimiento a su persona y a su trayectoria artística, además de ser recordado con una voz romántica y mítica del grupo Los Javaloyas. «Serafí Nebot ha formado parte de la historia musical de nuestro país y como serverí no ha dejado nunca de colaborar para incentivar la cultura de nuestro pueblo», remarca el Consistorio. Con el cambio de nomenclatura, la calle Sol será el Carrer d’en Serafí Nebot. «Serafí Nebot es parte viva de la cultura de Son Servera y, por ello, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de hacer nuestro particular homenaje a una voz y un personaje que es parte de nuestro legado cultural», explica Fafang Dong, el regidor de Cultura.