Campos se siente maniatado para controlar la saturación de es Trenc

Precisamente desde la conselleria de Movilidad han explicado que debido a la covid se suprimieron algunas líneas, como la de ses Covetes, porque han dado prioridad a otros servicios como, por ejemplo, el traslado de trabajadores a zonas turísticas.

Porquer confiesa que hace más de un año que les prometieron unos paneles informativos que reflejarían la ocupación de las playas. «Tampoco se han hecho realidad», sentencia la primera edil que reconoce que «el parque natural está hecho un desastre. Todo son problemas. Por no poder, no podemos ni poner papeleras». ¿Y Medio Ambiente? «Ni está ni se le espera», responde. «Mientras tanto tenemos un aparcamiento que ha pasado de 800 a 400 plazas por orden de la conselleria, unos paneles inexistentes y nos hemos quedado sin buses lanzadera, ni gratuitos ni de pago». Eso sí, prosigue, «Campos debe asumir la vigilancia de las personas que visitan es Trenc y la limpieza». «Hace más de un año y medio que no hablo con el conseller Miquel Mir. Si vol fer es comptes per Campos, se podría poner en contacto con su alcaldesa en algún momento dado», reprocha la primera edil al responsable de Medio Ambiente.

«Campos no tiene la culpa de la saturación que sufre es Trenc. Eso sí, los campaners y campaneres son los que pagamos los gastos de estos siete kilómetros de playa que tenemos pero somos los que salimos más perjudicados porque cualquier campaner o campanera, como yo misma, no vamos a estas playas y si acudimos, acudimos fuera de temporada alta. Todo el mundo es bienvenido pero es que nadie nos escucha», confiesa Porquer que recuerda que la Policía Local se puede limitar a poner multas, «que pone muchas», a los coches mal aparcados en el camino que conduce a es Trenc pero si la saturación de coches, explica, afecta a la carretera ya es competencia de Tráfico.

Solución | En la línea de s’Albufera des Grau en Menorca

Desde Medio Ambiente observan con preocupación el colapso en es Trenc. Pedirán al Ayuntamiento y al Consell que tomen las medidas oportunas en materia de seguridad y circulación. Ofrecen su colaboración en la línea como ocurrió con el Consell de Menorca para resolver problemas similares en el faro de Favàritx en el parque natural de s’Albufera des Grau.