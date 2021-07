La Fiscalía de Balears ha emitido un oficio mediante el cual ordena el archivo de la investigación que abrió al ayuntamiento de Sóller después de que se conociera que había aparecido un millar de expedientes del departamento de Urbanismo aparentemente sin tramitar. La Fiscalía no ve indicios de delito. La noticia saltó ayer después de que el alcalde Carlos Simarro tuviera conocimiento del oficio que llegó al municipio solleric emitido por la fiscal Rosario García que asumió las labores de investigación de la causa abierta de oficio. En declaraciones a este diario, Simarro afirmó que «el Ayuntamiento puede cometer errores, pero nunca ilegalidades», a la vez que se mostró agradecido por la labor llevada por los servicios jurídicos municipales ante la Fiscalía. El concejal del departamento investigado, Jaume Bestard, también manifestó su satisfacción al conocer el archivo de la investigación. Hace ahora casi tres meses, Fiscalía decidió abrir una investigación para determinar supuestas ilegalidades cometidas por el ayuntamiento de Sóller entre los años 1987 y 2016 después de descubrirse casualmente que un número indeterminado de expedientes del departamento de Urbanismo no se habían tramitado. El descubrimiento se hizo durante unas tareas de ordenación del archivo municipal, que por entonces se encontraba en fase de traslado. Los expedientes encontrados hacían referencia a temas relacionados con urbanismo, pero también derivados del área de actividades. La mayoría de ellos eran expedientes abiertos que, por distintas razones, no se habían concluido para acabar siendo depositados en el archivo municipal. El alcalde de Sóller negó desde un principio que todos estos expedientes estuvieran relacionados con supuestas infracciones urbanísticas que no se habían tramitado