Comisiones Obreras ha advertido este viernes de la posibilidad de que se produzcan despidos en la contrata de limpieza viaria de Inca, al tiempo que señala que así lo contempla el nuevo pliego de condiciones, que, según esta versión, estipula que habrá "tres o cuatro" despidos de empleados y que la empresa ganadora del concurso tendrá que hacerse cargo de las indemnizaciones.

"Desde CCOO solicitamos que no se despida a ningún trabajador. No entendemos que el Ayuntamiento diga que va a haber despidos en el pliego. CCOO pide una ratificación y que no tenga lugar ningún despido", argumentó esta fuerza sindical, a través de un comunicado de prensa.

Comisiones Obreras expone que, en ese pliego de condiciones, se especifica lo siguiente: "Los puestos de trabajo a jornada completa necesarios según el estudio económico es de 23,21, mientras que en el listado de personal a subrogarse contemplan 27,34 jornadas completas. De manera que el número de personal a subrogar es superior al número que, según el pliego de prescripciones técnicas y el estudio económico, es necesario para la correcta prestación del servicio".