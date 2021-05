Cadena humana para proteger el pulmón verde de Son Bonet

“La propuesta de cadena humana responde a la necesidad de retomar la movilización social en las calles. La movilización es nuestra principal herramienta para exigir justicia social, ecológica y climática”, admite la portavoz del GOB, Margalida Ramis, mientras que Jaume Canals, de la plataforma Pulmó Verd, tiene claro los efectos de la presión vecinal. “Presentamos 1.300 alegaciones en contra de la declaración de proyecto estratégico industrial, que ha sido denegado". Es decir, se relentizan los procesos y los trámites. "El proyecto estratégico industrial no será así gracias a la presión de la plataforma y gracias a la respuesta política que ha entendido que este proyecto de parque fotovoltaico no era un proyecto estratégico industrial como nos quería vender AENA”. Así, los vecinos, que el domingo pasado ya protagonizaron una multitudinaria bicicletada, continuarán su lucha con una cadena humana que “busca seguir haciendo presión a los políticos para que trasladen nuestra voz a Madrid que es donde se toman las decisiones relacionadas con el mega parque fotovoltaico”.

“Aunque ha habido declaraciones políticas de llegar a acuerdos, consideramos que no basta. Por ello, seguimos haciendo presión. Esta cadena humana pretende simbólicamente proteger el pulmó verd de la agresión que supone este proyecto”, razona Canals, que deja claro que la plataforma vecinal continuará su lucha. “En estos momentos, el proyecto está pendiente de revisión de AENA. Estamos esperando la respuesta. Tenemos hilo directo con el ayuntamiento de Marratxí que ha mostrado una gran sensibilidad con nuestras movilizaciones. Esperamos la contrapropuesta de AENA pero desde la plataforma seguimos insistiendo que la mejor propuesta es la retirada del proyecto porque consideramos que es desproporcionado y no cumple los objetivos que debería perseguir un proyecto de estas características que es el autoconsumo o reducir realmente una huella de carbono. En este caso, se debería hacer un proyecto de mega parque fotovoltaico en Son Sant Joan o un proyecto de autoconsumo en Son Bonet”, razona Jaume Canals. “No es una oposición a las energías renovables pero lo que no podemos permitir es hacer un mega parque fotovoltaico a costa de perder espacios verdes en ciudades que son una necesidad básica y ambiental”, zanja.

Por su parte, Manuel Gomáriz ha asegurado que esperan que la presidenta del Govern, Francina Armengol, les reciba e invita a la del Consell, Catalina Cladera, a visitar la zona “darse cuenta de la barbaridad que quiere hacer AENA”. Jubilats per Mallorca también apoya la movilización porque consideran que el proyecto es “un puro negocio de AENA”.

Desde el GOB, Margalida Ramis celebra lo activos que están los miembros de la plataforma. “Han tocado todas las teclas que podían tocar para defender los derechos de la ciudadanía y cuestionar el motivo de estas inversiones en estos espacios circulares contraponiendo los derechos y el interés general. Lo que está claro es que lo que motiva las inversiones de AENA es la necesidad de una rentabilidad económica de sus activos. En este caso el suelo de Son Bonet, que es propiedad suya, ara tiene la posibilidad de ser un activo importante como parque fotovoltaico que generará unos ingresos que de alguna manera se enmascara dentro del relato de esta transición energética necesaria. A menudo se hace este chantaje pero desde la plataforma se ha sabido traducir que ésta no es la cuestión. Hay unos espacios libres públicos, una transición energética necesaria pero se debe hacer planificando bien y sin contraponer intereses. Lo que realmente prima es el interés privado y el negocio por delante del interés general”, argumenta el GOB.