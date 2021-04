Nueva vida para el Caparrots de Campos

El proceso de restauración ha consistido en su limpieza, reforzar las partes blancas y que presentaban peligro de romperse, además se ha reforzado el interior. Además se han pintado y barnizado las figuras. “Me ha gustado mi reencuentro con los Caparrots”, reconoce la restauradora que no duda en señalar que las figuras se han convertido en “arte por la edad”. “Es un patrimonio del pueblo que se deben conservar. Puede llegar un día que no se puedan sacar. Aunque no sean únicos y fueran creados en serie, forman parte de la cultura, la niñez y el patrimonio del pueblo. Son unos elementos muy apreciados por los niños y niñas”, señala Mesquida.

“Me ha gustado mi reencuentro con los Caparrots” María José Mesquida - Restauradora

La alcaldesa Francisca Porquer celebra que con este proyecto el “imaginario festivo de Campos se pueda conservar mejor ya que con el paso del tiempo las figuras había sufrido un desgaste importante”. El vestuario también se ha puesto a punto para lucir el día de la presentación, que será este sábado a las 18.30 horas en el Camp d’Esports. También se presentará el aplec biogràfic escrito por los alumnos de los centros educativos CEIP Joan Veny i Clar, Col·legi Fra Joan Ballester e IES Damià Huguet, que cuentan con las ilustraciones de Cheli Balaguer.