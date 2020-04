Deià permite los desplazamientos a los huertos

El alcalde de Deià, Lluís Apesteguia (Agrupació Deià), ha explicado que el Ayuntamiento de este municipio "ha declarado por decreto de alcaldía que todos los huertos de autoconsumo son fuente principal de alimentos", de manera que se autoriza a acudir a ellos durante el estado de alarma.

La medida permite que el titular del huerto o su explotador puedan acudir desde su domicilio al lugar donde se encuentre el terreno sembrado llevando una declaración responsable de esta necesidad y una autorización expedida por alcaldía, ha informado MÉS per Mallorca en un comunicado.

Apesteguia ha señalado que la medida se adopta "atendiendo a las máximas medidas de seguridad y buscando el menor riesgo para la ciudadanía".

Ha criticado que la Delegación del Gobierno en Balears haya sido "especialmente restrictiva" en este aspecto de los huertos de autoconsumo. "Hemos creído que una correcta interpretación de lo que se dispuso permitía que los ciudadanos acudieran a sus huertos", ha añadido.

"En muchos casos, estos huertos son fundamentales para muchas personas y familias en situaciones de falta de ingresos y suponen un ahorro importante. Además, no se puede tener en cuenta sólo la necesidad presente sino también la que puede tener la familia en un futuro y, si no se siembra ahora, no se podrá recoger el fruto más adelante", ha precisado Apesteguia.

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, ya pidió el lunes que se permitieran los desplazamientos a los huertos urbanos y de autoconsumo, al considera que "no tiene sentido permitir que se formen largas colas en los supermercados pero en cambio no sea considerada la posibilidad de ir a recoger la verdura o fruta propias".