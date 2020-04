Búger suspende la fiesta des Jai de forma oficial

Búger no podrá celebrar su fiesta des Jai debido al estado de alarma. El Consistorio ha comunicado al pueblo a través de las redes sociales un mensaje de ánimos en el que afirma que "esto no significa que no podamos vivir un Jai de una manera alegre y divertida", por lo que ha propuesto algunas actividades para que posteriormente puedan ser compartidas de forma virtual. También se ha instado a los más pequeños a pintar una camiseta blanca con algo relacionado con la fiesta para colgarla en las ventanas y balcones, entre otras iniciativas lúdicas.