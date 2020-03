El regidor de MÉS en Petra, atrapado en Costa Rica por el coronavirus

El viaje a Panamá del regidor de MÉS en Petra, Pere Josep Bauzà, y su compañera Catalina Maria Moyà, de Binissalem, se ha visto mermado por la crisis sanitaria del coronavirus. En teoría, el pasado lunes tenían que regresar a España pero llevan atrapados desde este miércoles en el aeropuerto de San José de Costa Rica, la alternativa que les ofrecieron para llegar a territorio español. Tras llamadas y llamadas a la compañía aérea y a la embajada española, los dos mallorquines podrán coger el avión de regreso a Madrid por la tarde (hora de Costa Rica). Para llegar a este esperemos final feliz, la pareja ha tenido que pasar un auténtico calvario. "Dormimos frente al mostrador de Iberia en el aeropuerto de San José para poder pedir una salida cuando llegue alguien", explica Pere Josep Bauzà.

Los dos mallorquines relatan que el sábado al ver el empeoramiento de la situación por el Covid-19, acudieron a las oficinas de Iberia para solicitar un adelanto del vuelo. "La compañía nos informó que no podíamos adelantar el vuelo, que estuviéramos tranquilos porque seguro que no habría ningún problema para volar el 16 de marzo de Panamá a Madrid y luego a Mallorca", recuerdan. Se equivocaron. El sábado ya cerraron las fronteras de Panamá con Europa e Iberia canceló su vuelo. "Nos dijeron que esperásemos noticias", apunta.

La pareja no cesó las gestiones para regresar. "Ante el estado de alarma en España, hablamos con la embajada y con Iberia telefónicamente. La solución de la compañía era volar a finales de marzo o a principios de abril", recuerda. "Volví a hablar con la embajada, les expliqué que era médico y que era urgente regresar", puntualiza Moyà que es internista en Son Espases. "Nos remitieron de nuevo a Iberia para recalcarles que era médico y que nos cambiasen el vuelo pasando por Costa Rica, uno de los pocos países que aún permite vuelos con Europa. Después de insistir y volver a insistir, logramos un cambio de vuelo", relata.

La primera sorpresa fue en el aeropuerto panameño fue encontrarse que en vez de Iberia operaba otra compañía, Copa Airlines, que solo les aportó las tarjetas de embarque de Panamá a Costa Rica. "Preguntamos y nos dijeron que las de Costa Rica a Palma debíamos preguntar al llegar al San José. Intentamos sacarlas on line pero daba error y la compañía nos remitía a solucionarlo al llegar a Costa Rica". Lograron tomar el primer vuelo.

Este miércoles aterrizaron en Costa Rica pero se toparon con nuevos obstáculos a superar: "no nos dejaron pasar a la zona de conexiones porque no teníamos tarjeta de embarque". La sugerencia fue que salieran y recogieran las tarjetas de embarque en el mostrador de la compañía. ¿Qué sucedió? "Al pasar el control de migración, nos dijeron que no podíamos entrar por la epidemia del coronavirus. Un agente de aduanas nos acompañó al control de conexiones para ir directos a la puerta de embarque y hablar con Iberia". "Nos vamos corriendo a la puerta de embarque y nuestra sorpresa fue que nos habían cancelado el vuelo. Nos constamos en la lista de pasajeros y el vuelo está lleno. Nos remiten a pedir explicaciones a Copa Airlines que es quien nos ha llevado de Panamá a Costa Rica, mientras sacan nuestras maletas del vuelo hacia Madrid. Estuvimos una hora hablando con el personal de Iberia y nadie se hacía responsable de nada. ¿Cómo nos pueden anular un billete sin avisar?", se preguntan indignados estos dos mallorquines, que han permanecido un día ante el mostrador de la compañía en el aeropuerto de San José en continuo contacto con la embajada e Iberia. Al final, parece que todo terminará bien y podrán regresar a Madrid esta tarde.