Llibertat Llucmajor da dos semanas a ASI para rectificar

Dos semanas de "tregua" en el pacto de Llucmajor. Los regidores de Llibertat Llucmajor siguen pidiendo una rectificación pública del concejal de Agrupación Social Independiente (ASI) y socio de gobierno, Guillermo Roig, por las acusaciones sobre la abstención de su partido en una moción que reclamaba una comisión de investigación sobre la explotación de menores. "El alcalde nos ha pedido tiempo. No tenemos problema en esperar pero después de ver que Roig no piensa rectificar, si vemos que en una o dos semanas no se ha disculpado oficialmente, pediremos su dimisión. No puede haber una cohesión en un equipo de gobierno si uno no respeta al otro. Puede haber discrepancias políticas pero no insultos", aseguró Alexandro Gaffar de Llibertat Llucmajor. "Es una lástima porque tenemos el acuerdo de gobierno y todo lo que llevamos está saliendo", reconoció.

Por su parte, Guillermo Roig mantiene su postura y no piensa rectificar. "Si el alcalde me dice que me tengo que ir, me iré. No me preocupa. Me presenté para ayudar a la gente del pueblo. Estaré más tranquilo en la oposición que no teniendo que aguantar a estos dos" [en alusión a sus socios de Llibertat Llucmajor].