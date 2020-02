Llucmajor apuesta por unos presupuestos "realistas optimizando recursos"

Este 2020 Llucmajor apuesta por unos presupuesto "realistas optimizando recursos". Así define su alcalde Éric Jareño las cuentas para este ejercicio que el Ayuntamiento aprobará en el pleno del 26 de febero. En total, el consistorio gestionará 43, 2 millones de euros, un 1,8 por ciento más que en 2019, en concreto, 751.000 euros más. El departamento que más incrementa su partida es el de mantenimiento urbano, que incluye la limpieza del municipio y que suma 8,4 millones, 221.200 más que en 2019. Y es que la limpieza ha sido una prioridad a la hora de confeccionar los presupuestos y, de hecho, mantenimiento tiene por primera vez un montante propio para s'Arenal y urbanizaciones de 100.000 euros. "No son unos presupuestos de grandes inversiones, lo que buscamos es solventar los problemas que tienen los ciudadanos en el día a día, es decir, apostar por el mantenimiento urbano, la limpieza y priorizar la seguridad aunque sea a través de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) para poder optimizar los fondos que tenemos en el Ayuntamiento ya que no nos interesa tener un superávit si luego no lo podemos gastar", detalla Jareño.

El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Alexandro Gaffar, detalla que "se ha redistribuido un millón de euros de partidas eliminadas porque no se habían ejecutado y del gasto real y no estimada de otras partidas". Después del capítulo de personal que suma 20,8 millones, el destinado a gasto de bienes y servicios es el que engloba más actuaciones con un montante de 17,2 millones, 790.059 euros más. Gaffar resume que por primera vez Transparecia cuenta con una partida propia de 18.200 euros mientras que otros incrementos notables son en Innovación 473.500 euros, 171.600 más); Urbanismo y Medio Ambiente (dos millones, 128.200 euros más), Asuntos Sociales (515.000, 104.500 más) o Movilidad y Transportes (460.300 euros, 103.600 más).

"Son unos presupuestos muy sociales destinados a mejorar la calidad de vida dotando de infraestructuras y servicios a cada núcleo de población", afirma Jareño. Asimismo desaparece la partida específica de Igualdad de Género porque "este concepto se incluye en todas las partidas y áreas del consistorio", añade Gaffar.

El teniente de alcalde de Medio Ambiente y Urbanismo, Guillem Roig, destaca que su departamento avanzará en el proyecto para la construcción del tan demandado PAC de Llucmajor con un partida de 1,1 millones para adquirir el solar. También se priorizará la remodelación de la Residencia y el equipamiento del centro de día de Badies. Además, avanza, se están buscando soluciones al problema de aparcamiento en s'Arenal. Entre otras acciones, se pondrán en marcha campañas de limpieza de solares abandonados y de control de colonias felinas y se crearán los Centros de Ocio Canino.

La primera teniente de alcalde, Noemí Getino, ha detallao que mejorar el turismo y revitalizar el tejido comercial será una de las prioridades del equipo de gobierno que aboga por alargar la temporada promocionando la primavera y el otoño con una oferta gastronómica, cultural y deportiva. Además de tener unas fiestras más participativas, transparentes, sostenibles y de calidad, empezarán a trabajar para crear una identidad de comercio en Llucmajor.

El capítulo de inversiones suma 1,8 millones e incluye proyectos urbanísticos y de equipamientos, además de contratos como la licitación del servicio de agua potable, la creación del servicio de comida a domicilio para las personas dependientes, la construcción de un aparcamiento en Llucmajor y s'Arenal, el mantenimiento de playa o la licitación del contrato de fiestas a un único beneficiario para ahorrar en la organización de todas las fiestas municipales.

El capítulo de subvenciones es de 1,8 millones y cabe destacar los 1,2 millones destinados al Patronat de la residencia de personas mayores.