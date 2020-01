Alaró volverá a reivindicar el domingo una vía verde hasta la estación de tren

La plataforma Volem Via Verda ha convocado para el próximo domingo 26 de enero una nueva 'Marxa per la Via Verda' para reivindicar un corredor peatonal seguro que comunique el casco urbano de la localidad con la estación ferroviaria que comparten los municipios de Alaró y Consell, ubicada en el municipio vecino.

La marcha reivindicativa del próximo domingo será la sexta que se convoque desde que la citada plataforma inició su actividad. Los participantes cubrirán la distancia entre Alaró y la estación de tren "para reivindicar una movilidad sostenible, una alternativa al uso del coche privado y que la vía verde de Alaró se convierta pronto en una realidad".

La salida se realizará sobre las once de la mañana desde la Plaça de la Vila hasta la estación, cubriendo una distancia de unos cuatro kilómetros. La plataforma anima a los vecinos a acudir a pie, en bici o en patinete. En la estación se leerá un comunicado.