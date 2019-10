Felanitx pone fin al "turismo de residuos"

Más de 300 personas en dos meses han vertido de forma incorrecta residuos en el municipio de Felanitx. A principios de agosto, el ayuntamiento felanitxer puso en marcha la Patrulla Verde, un servicio que cuenta con dos agentes que vigilan que no se lleven a cabo vertidos ilegales. Durante estos dos primeros meses, han identificado a más de 300 personas que han dejado escombros y basura en distintos puntos del municipio de forma incorrecta.

"Queda demostrado que en Felanitx se practica el turismo de residuos", lamentan desde el consistorio ya que del total de casos detectados un 26% proceden de Porreres, un 20% de Santanyí, un 4% de Campos y un 2% de Manacor. La Patrulla Verde empezó a funcionar el pasado 5 de agosto con el objetivo de controlar los nueve puntos donde hay instalados contenedores pero también se han detectado más vertidos ilegales en las zonas rurales. Los puntos de mayor conflicto son la Cantera de Can Cicerol, el camino de Son Pou, el Turó de França, es Carreró Llarg y los contenedores ubicados en Son Prohens o en el camino de la Cantera de Can Alou.



Escombros

El Ayuntamiento puntualiza que los agentes han identificado a siete personas con escombros y restos de obra, poda y residuos voluminosos pero al ser informados de la infracción, los autores han procedido a su retirada y por ese motivo no han sido sancionados. Y es que en estos dos primeros meses de servicio, la Patrulla Verde no ha sancionado a los autores de estas malas prácticas con los residuos pero advierte que a partir de ahora los infractores que sean reincidentes se enfrentarán a las sanciones que establece la normativa.

Además de los autores que pretendían dejar escombros o restos de obra, los agentes rurales también han identificado a cerca de 300 personas que depositaban de forma incorrecta la basura. Estos vecinos han sido informados sobre cuál es el procedimiento correcto y de cómo deben deshacerse de los residuos más voluminosos.

Con todo ello, el regidor de Medio Ambiente, Miquel Lluís Mestre, celebra que con la puesta en marcha del servicio de la Patrulla Verde se ha normalizado el uso de contenedores en las zonas rurales de Felanitx y se ha restaurado el entorno en los casos de vertidos.

"Hemos logrado parar el turismo de residuos en las fronteras con Campos, Porreres y Manacor", aplaude Miquel Lluís Mestre tras el balance de los dos primeros meses del servicio.