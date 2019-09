El Ayuntamiento de Inca quita los bancos a los abuelos de Crist Rei

El Ayuntamiento de Inca ha eliminado los cinco bancos que estaban colocados ante la puerta de la parroquia de Crist Rei, en la calle de la Balanguera. Se trata de un lugar que sobre el PGOU de Inca está grafiado como zona verde, a pesar de ser una calle con tráfico rodado.

También es el único lugar apropiado para la reunión de algunas personas mayores de la barriada que suelen acudir a tomar el sol y a charlar todas las mañanas. Las otras dos plazas del barrio están bastante alejadas de este punto.

El alcalde, Virgilio Moreno, explica que se ha tomado la decisión ante las quejas de los vecinos de la calle y algunas denuncias policiales. El responsable municipal indica que "se ha constatado que muchas tardes esos bancos eran ocupados por indigentes que acudían a beber y ello ha generado quejas del vecindario".

Tras la eliminación de los bancos las personas mayores que solían hacer uso del lugar se han visto obligadas a sentarse en las jardineras o en sus propios andadores. Ayer, algunas de ellas manifestaban no entender la medida. "Te pasas la vida trabajando como una burra, y ahora nos quitan la comodidad del ratito que teníamos cada mañana para poder hablar un rato con la gente de nuestra edad. Parece que los viejos sobramos", comentaba una de las señoras que suelen acudir.

La respuesta de la asociación de vecinos de Crist Rei no se hizo esperar y el viernes presentó un escrito de queja ante el Ayuntamiento avalado por firmas de vecinos de la zona inmediata al lugar donde estaban colocados los bancos. Elias Fernández, presidente de la entidad vecinal sostiene: "No se puede aceptar una medida así porque a algunos vecinos les moleste la presencia de unas personas que, para su desgracia, están sin trabajo".



Parados

Fernández reconoce que "algunas tardes esas personas acuden al lugar; compran unas cervezas en el supermercado cercano y se sientan a beber. Pero yo mismo he comprobado que no se meten con nadie, incluso me han saludado respetuosamente cuando he pasado. Quitar los bancos para no verlos me parece una medida hipócrita y antisocial".

La asociación vecinal pide al Ayuntamiento "la restitución inmediata de los bancos". Moreno manifiesta que "a la vista de que hay posturas encontradas estamos estudiando una solución. Probablemente reinstalaremos bancos en las proximidades para contentar a las personas mayores, a las que este Ayuntamiento respeta y quiere apoyar". Fernández insiste en que "el lugar ideal es ante la puerta de la parroquia".