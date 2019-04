T.O.

Reclaman la paralización del desahucio de la familia de Santiago Moreno en Llucmajor T.O.

La plaza España de Llucmajor ha sido escenario esta tarde de una concentración para reivindicar vivienda digna. Convocó el acto Stop Desahucios Mallorca con el siguiente propósito: "Paremos el desahucio de la familia de Santiago Moreno previsto para el 9 de mayo. ¡No lo vamos a permitir!".

Precisamente esta tarde el Ayuntamiento, dirigido esta legislatura por el pacto integrado por el PSOE, Més y El Pi, celebraba el pleno ordinario correspondiente al mes de abril.

Stop Desahucios Mallorca advirtió antes de la protesta: "El Ayuntamiento pretende dividir a la familia. Desahuciar a la mitad y separar entre dos pueblos muy distantes a parte de los enfermos. ¿Cómo se seguirán cuidando entre sí?".

En esta línea, Stop Desahucios sostiene: "No se trata de simple incompetencia del Ayuntamiento. Es un intento de echar a los pobres del pueblo, dejarlos más desamparados que antes y tratar de facilitar que en el futuro sean tutelados. Ya acudimos al último pleno municipal del mes pasado. El alcalde Estarellas 'interpretó' el reglamento a su favor para negar la palabra a la familia y a Stop Desahucios para acto seguido ordenar el desalojo del pleno". Por ello, la protesta de ayer. "Ni a la primera, ni a la segunda. No permitiremos este desahucio escandaloso".

Cabe recordar que, en noviembre de 2018, Stop Desahucios Mallorca denunció que Abanca y el juzgado 13 de Palma pretendían desahuciar a la mencionada familia afectada (seis de los catorce miembros son enfermos graves). Uno de los hermanos falleció en esas mismas fechas.



La versión de Estarellas

En el pleno, el alcalde Estarellas defendió la gestión del consistorio. Calificó a la familia afectada como "okupas" y aseguró que a todas las soluciones planteadas "han dicho que no a todo". También apuntó que en Llucmajor no hay viviendas sociales, que a la familia se les ofrece ayuda (agua) y que el Ayuntamiento ha de defender el derecho constitucional a la propiedad privada "ya sea de un banco o de un particular".