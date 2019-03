La Junta Electoral prohíbe el referéndum de la república en Artà porque atenta contra la Constitución

La Junta Electoral de zona de Manacor ha prohibido la consulta popular sobre el modelo de Estado, para elegir entre monarquía o república que se iba a celebrar el próximo 7 de abril , por considerar que "no solo supone una infracción de la LOREG (artículo 50), sino también de la propia Constitución española que excluye la República como forma de gobierno".

En el acuerdo adoptado el pasado 12 de marzo, se añade que "no en vano en su artículo 1, párrafo tercero (la Constitución) establece que 'la forma política del estado español es la monarquía parlamentaria'. No sin dejar de señalar que no se pueden admitir solicitudes de consulta en las que la opción a escoger resulta contraria al ordenamiento jurídico ni en los periodos comprendidos entre la convocatoria y la celebración de elecciones de diputados y senadores en las Cortes Generales".

Con esta argumentación, la Junta Electoral de zona de Manacor, considera que "no ha lugar a estimar la solicitud formulada por OCB Artà, Alternativa per Artà y UIA en su escrito de 21 de febrero de 2019. El texto lleva la rúbrica de la presidenta de dicha Junta Electoral, Ana Salmerón.

La decisión ha trascendido horas después de que se haya conocido la prohibición de una consulta similar en Valldemossa por parte de la Junta Electoral de la zona de Palma. Además de Artà y Valldemossa, otros municipios de Mallorca han activado consultas con la misma intención: Esporles, Pollença, Porreres y Santa Margalida.

La Universitat de les Illes Balears sí que llegó a acoger un referéndum en el campus con abrumador triunfo de la opción republicana.