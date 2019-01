Vox califica de "separatista" a la posible candidata del PP a la alcaldía de Inca

La formación de extrema derecha Actúa-Vox de Inca ha hecho uso de la ironía para dar la "enhorabuena" al PP de Inca por elegir una candidata "procatalanista, separatista y anticonstitucional", en referencia a Mar Nicolau.

El motivo es que la posible alcaldable popular escribió en las redes sociales el 1 de octubre de 2017, fecha del referéndum por la autodeterminación de Cataluña que la Policía Nacional reprimió con contundencia, que "esta no es una España para sentirse orgullosa" y que no quiere "formar parte de un sistema violento", para acabar mandando un deseo de "fuerza al pueblo catalán", así como a sus amistades y familiares que residen allí.





Reflexió (1): Estic decepcionada per la política que alguns volen aplicar. Sense haver donat la passa encara de ser candidata municipal a Inca m'han caigut crítiques injustes des de @actuavoxinca a les quals surt a camí @ppbalears @PopularsInca https://t.co/czDomtpdHn — mar nicolau (@marnicolauu) 9 de enero de 2019

Reflexió (4): @actuavoxinca Valor molt la nostra democràcia i la nostra constitució com a marc de convivència i s'ha de respectar. Si el nostre país ha canviat i s'ha de canviar la constitució això s'ha de fer entre tots.

@ppbalears @PopularsInca https://t.co/czDomtpdHn — mar nicolau (@marnicolauu) 9 de enero de 2019

Estos comentarios, según Vox, indican que la joven inquera es "separatista" y está en contra de la. La formación ultra está liderada en Inca por, que hace unas semanas adquirió notoriedad por preguntar si ya se habían muerto losy haceren las redes sociales.La propia Mar Nicolau ha salido hoy al paso de estas acusaciones. "Todavía no he aceptado la propuesta del PP y algunos ya se han preocupado de repasar mi perfil ende arriba a abajo para descalificarme e insultarme. Que lástima que se tenga que hacer política así, Xisco Pol Alorda. Yo nunca lo haría", ha escrito en las redes.Además, asegura que se sientey valora la Constitución como. También apunta que se posiciona "contra todo tipo de violencia" y que si las cargas policiales contra los votantes catalanes se hubieran producido en otra parte "pensaría lo mismo".Mar Nicolau ha explicado hoy a este diario que el próximo lunes comunicará si acepta o no ser la candidata del PP a la alcaldía de Inca, ya que el cargoy prefiere darse unos días para analizar si puede "compatibilizarlo" con su