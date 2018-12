El pleno de Maria deja en manos del Consell las normas subsidiarias

El pleno de Maria de la Salut aprobó un convenio de colaboración con el Consell Insular de Mallorca para la redacción del Plan Urbanístico del municipio. Este convenio obliga a las partes, desde este momento hasta la aprobación definitiva del planeamiento que se acuerde redactar. El desarrollo de este objetivo comporta el cumplimiento de unas obligaciones.

El Consell se compromete a redactar el plan (excluido el catálogo municipal de elementos y espacios protegidos adaptado a la UIB) y entregar al Ayuntamiento toda la documentación necesaria para la aprobación del instrumento de planeamiento y redactar cada una de las fases. Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a entregar el catálogo de elementos protegidos para su incorporación; este documento es necesario para la aprobación inicial de las Normas Subsidiarias (NN SS).

El Ayuntamiento no ha de abonar aportación al Consell siempre que se cumplan las obligaciones pactadas. "No es el Consell el que nos ha de redactar las NN SS. Trabajamos muchos años en este asunto y no se pudieron aprobar. Nuestro técnico, Miquel Ramis, hizo un informe pidiendo que se pusiera un contencioso contra el Consell, el pleno lo rechazó. Para nosotros aquellas eran las mejores NN SS y pido que el informe redactado por Ramis conste en acta" explicó Jaume Ferriol, portavoz del PP, al mismo tiempo que anunciaba el voto en contra de su partido.

"Tendremos las NN SS que nosotros queramos. Durante más de 10 años no se han aprobado, incluso teniendo un gobierno de vuestro mismo color no lograsteis que se aceptaran. Para vosotros debían priorizar los convenios sobre los solares urbanos de las callejuelas de S'Arraval y esto no lo podemos consentir. Estos dos convenios no caben en las NN SS y si los quitamos serán fáciles de aprobar", manifestó el alcalde, Guillem Jordà.

"Nosotros seremos los que aprobaremos las normas urbanísticas, seremos el filtro de la propuesta que los técnicos nos hagan llegar", terminó diciendo Biel Mas (El Pi).