Denuncian la destrucción de patrimonio ferroviario en Santa Eugènia

La associacióha denunciado hoy la destrucción deque formaban parte de la antigua, construida hace ahora, debido a unas obras ejecutadas por el, según asegura el citado colectivo.

La asociación explica que en enero del pasado año 2017 se entrevistó con el alcalde de Santa Eugènia después de haber conocido la intención municipal de reconvertir un tramo de un kilómetro de la antigua línea de tren que pasa por el municipio en una vía verde en la que también podrían pasar vehículos a motor.

Cuando los miembros de AAFIB conocieron el proyecto, manifestaron que, "pese a su excesivo volumen", era "imprescindible" mantener los dos pasos subterráneos construidos al trazarse el ramal ferroviario entre Santa Maria y Felanitx. No obstante, ayer, "con sorpresa, enfado, indignación e impotencia", comprobaron que los dos pasos "ya no existen". "No solo no se han conservado en su lugar original sino que el paso subterráneo está ocupado por un tubo de plástico y las piezas de cantería podrían haberse utilizado para habilitar los pasos a fincas vecinas", apuntan desde la asociación.

El colectivo, que trabaja a favor de la conservación del viejo patrimonio ferroviario de la isla, denuncia "este nuevo ataque" contra "un patrimonio arquitectónico que una vez más es olvidado por las autoridades municipales y autonómicas". La asociación AAFIB lamenta que se ejecuten proyectos técnicos que "no entienden más que sembrar hormigón y cemento en nuestra isla, olvidando estas pequeñas piezas que forman parte de la historia de las poblaciones por las que discurrió nuestro ferrocarril".