Fotos corrientes, 14 de abril de 2024

Con lo que me gusta pasear por Palma y hasta hace un par de noches no había podido ver de cerca la nueva iluminación de la Seu. Y no sé por qué pero ahora tiene un aspecto más misterioso, casi diría que parece más gótica. Me hizo pensar en cómo debía ser esa fachada original, antes de que reconstruyeran por el terremoto de 1851.