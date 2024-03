Reclaman a Urbanismo que investigue el derribo de una casa de 1926 en Gènova

El derribo de Miralmar, una de las últimas casas singulares de Gènova, puede traer consecuencias. ARCA denunció ayer la demolición de esta vivienda originaria de 1926, al tiempo que lamentó que no estuviera incluida en el catálogo de edificios protegidos del municipio. Por su parte la portavoz de Més per Palma y exregidora de Urbanismo, Neus Truyol, reclamó una investigación porque, subrayó, la casa tenía un nivel de protección que obligaba a mantener al menos la fachada original.

El derribo de la vivienda, en el número 54 de la calle Rector Vives, ha sido ejecutado por un promotor que levantará un chalet de lujo de planta baja y una altura. Urbanismo concedió la licencia en enero de 2023 y el proyecto entró en este departamento en 2022. «Se le tendría que haber aplicado el Plan de Ordenación Detallada (POD), que ya estaba aprobado inicialmente. Y en ese documento tenía una protección ‘r’ que, entre otros elementos, obliga a conservar la fachada original», indicó Truyol.

Miralmar, levantada en 1926. / ARCA

«Pediremos que se revisen las obras porque no se puede actuar fuera de la norma. La pasada legislatura ampliamos los edificios y barrios a proteger. Tenemos un patrimonio que no podemos perder porque forma parte de la identidad de la ciudad», concluyó la portavoz de Més per Palma.

ARCA lanzó la voz de alarma con un comunicado por la mañana. «Miralmar era una casa de 1926 con gran presencia y carácter en el barrio de Génova. A la vergonzosa pérdida del edificio tenemos que añadir la del interesante jardín escalonado que tenía», indicó la entidad conservacionista.

«Llevamos años pidiendo una ampliación suficiente del catálogo de elementos patrimoniales. Concretamente en febrero del año 2022 pedimos la catalogación de muchos inmuebles en Palma y una revisión exhaustiva del listado actual dentro de las alegaciones a la aprobación inicial del nuevo PGOU, ya que habíamos detectado importantes carencias», indicó ARCA.

"Una gestión insatisfactoria de nuestro patrimonio"

«Gènova es una de las barriadas que más pérdidas de edificios singulares y originales ha tenido en los últimos años. Lo habíamos denunciado en otras ocasiones y no se ha remediado. No nos queda más que lamentar una gestión insatisfactoria de nuestro patrimonio dentro de unos planes urbanísticos que permiten un aprovechamiento excesivo o unos planes especiales obsoletos con criterios antiguos que no se han sabido detener», subrayó esta asociación.

ARCA considera que Gènova «no merece este maltrato», y advirtió de que el catálogo de elementos de valor patrimonial «sigue siendo insuficiente en toda Palma, y la llegada de dinero, especialmente dedicado a vivienda unifamiliar de lujo, está provocando pérdidas dolorosas en toda la ciudad».

Suscríbete para seguir leyendo