Los empleados de Emaya han retirado hoy los dos últimos contenedores que aún quedaban en la calle Can Sunyer, de la barriada de es Secar de la Real. La empresa municipal ha decidido que a partir de ahora se retirará la basura puerta a puerta, pero no lo hará en esta calle de la barriada, bajo la excusa de que el camión de recogida no puede circular por este tramo, al ser demasiado estrecho. Al no poder pasar el vehículo, los vecinos no tienen más remedio que trasladar ellos mismos la basura al contenedor más cercano, que dependiendo de la ubicación de la vivienda, en algunos casos la distancia es de más de medio kilómetro. Es decir, medio kilómetro para tirar la basura, más la misma distancia para regresar a su domicilio, algunos vecinos tendrán que recorrer un kilómetros para poder depositar los deshechos en el contenedor. Además, tendrán que recorrer una zona donde las calles son muy estrechas.

Aunque los vecinos ya sabían que esta semana se iban a retirar los contenedores, donde hasta depositaban las bolsas de basura, lo que no podían imaginar es que el punto verde que debía construir Emaya todavía no esté terminado. Y, las obras están muy retrasadas, por lo que los residentes temen que todavía tardarán varios días a terminar esta zona acotada, que se convertirá en el lugar donde los vecinos que no se benefician de la retirada puerta a puerta tendrán que desplazarse para depositar la basura. “Si el punto verde aún no está terminado y Emaya ya ha retirado los contenedores, ¿dónde pretenden que tiremos la basura?”. Un vecino se quejaba de la falta de tacto que ha mostrado la empresa municipal con los residentes de esta calle de es Secar, porque no entiende cómo se permite que personas que viven solas y apenas pueden caminar, tendrán que desplazarse, cuando esté listo el punto verde, cerca de un kilómetro para dejar la basura que generan.

Tampoco entienden los residentes que la empresa municipal se excuse en que el camión que se encarga de la recogida puerta a puerta no puede circular por la calle Can Sunyer, cuando hasta ahora el vehículo ha circulado por este tramo sin ningún tipo de problema. De hecho, los dos contenedores fueron retirados ayer por un camión grande, que no tuvo que realizar ninguna maniobra especial para poder circular por este tramo de la barriada.

Los residentes afirman que no se oponen a la recogida puerta a puerta, porque la gran mayoría apuesta por el reciclaje. Sin embargo, consideran que la empresa municipal debe facilitar una solución a los residentes que no pueden caminar tanta distancia hasta llegar al punto verde, porque muchos son personas mayores y que tienen muchas dificultades para deambular. Además, recuerdan los propietarios de esta zona de es Secar que ellos también pagan los recibos de Emaya, que incluye la recogida de basura, por lo que exigen que se busque una solución para arreglar este problema “que no hemos provocado nosotros”, señalan.

Esta nueva política de recogida de basura que ha impuesto Emaya también está ocasionando problemas en otras barriadas del extrarradio de Palma, como es sa Garriga y Son Sardina, donde los vecinos denuncian que están retirando los contenedores, pero que la empresa municipal nos les está facilitando las cosas para poder depositar las bolsas de basura. En algunas calles de estos barrios del exterior de Palma tampoco pasará el camión de recogida.