Agentes de la Policía Local de Palma, integrantes del dispositivo de control desplegado en la barriada de Santa Catalina, han levantado a lo largo del pasado fin de semana un total de 42 actas de infracción a las ordenanzas municipales, a las que se suma la imposición de 29 multas de tráfico.

Igualmente en la madrugada del pasado viertes, agentes del Grupo de Actuación Preventiva llevó a cabo un control en el polígono industrial de Son Valentí en el que fueron identificadas un total de 30 personas, controlados 12 vehículos y con el resultado del levantamiento de 27 actas de infracción, la mayoría por practicar el botellón en la vía pública, una por tenencia cd sustancias estupefacientes y otra por la tenencia de objetos susceptibles de ser utilizadas para acciones ilegales. Además, se denunció a cinco conductores. También se pudo recuperar una bolsa perdida y entregarla a su propietaria.

En la zona de la Platja de Palma se intervinieron numerosas latas y botellas de bebidas alcohólicas. También se levantaron 8 actas más por la venta ambulante y se intervinieron más de 500 objetos entre pulseras, collares, carteras y gafas de sol, entre otros. También se levantaron 2 actas a masajistas y se realizaron 7 informes por material intervenido.

El viernes por la noche se desplegaron dos controles de etilometrías en el paseo Marítimo, en el que se verificaron un total de 31 vehículos y se confeccionaron dos informes penales por conducción bajo lo efectos de bebidas alcohólicas, dos etilometrías positivas administrativas, 2 denuncias por no haber pasado la ITV, una por no disponer del seguro obligatorio y se retiraron dos vehículos. El control realizado el sábado en la misma vía arrojó un total de 26 vehículos controlados, con 3 etilometrías positivas administrativas y dos denuncias por no haber pasado la ITV.

