La campaña de concienciación puesta en funcionamiento por parte del Ayuntamiento de Palma y Emaya con el fin de evitar la acumulación de basura y desperdicios en las playas de ciudad con motivo de la Revetla de Sant Joan, que ha incluido el reparto de 4.000 bolsas de recogida reutilizables, no ha dado sus frutos.

De hecho, el dispositivo adicional de limpieza de Emaya, iniciado a las tres de la madrugada de este viernes y que ha finalizado a las siete de la mañana, ha recogido un total de 13 toneladas de basura en el Parc de la Mar, las playas del Litoral de Ponent (Cala Nova y Cala Major) y en las de Llevant (Can Pere Antoni, Portitxol, el Molinar, Ciutat Jardí, Cala Gamba, Cala Estància, Can pastilla y Platja de Palma), lo que supone una tonelada más que las recogidas en 2019, el último año en el que tuvo lugar sin restricciones la Nit de Sant Joan. El teniente de alcalde de Medio Ambiente y presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, ha lamentado este hecho ya invitado a los ciudadanos a que reflexionen y tomen conciencia de que "unas fiestas no pueden ser sinónimo de generación de residuos".

Por otro lado, la Policía Local también reforzó la vigilancia de las playas con motivo de la Revetla, estableciendo en coordinación con la Policía Nacional con el fin de garantizar la seguridad a los asistentes.

El dispositivo previsto en el Parc de la Mar, que incluía también dotaciones del cuerpo de Bomberos y de voluntarios de Protección Civil. Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana se ha destacado que tanto las actividades previstas en el programa de fiestas del Parc de la Mar, así como la concentración de personas en las distintas playas de la ciudad se ha desarrollado con normalidad y sin incidentes destacables.