Hila está a la espera de la decisión interna de Podemos para destituir a Romero

Nuevo episodio en el culebrón que vive el Tripartito de Cort a raíz de la destitución de la concejala Sonia Vivas como responsable de Justicia Social, Feminismo y LGTBI por su polémica gestión de la semana del Orgullo. El portavoz de Podemos en el Consistorio, Rodrigo Romero, mintió al decir que no suscribía el comunicado de Vivas en el que cargaba contra Més per Palma y Neus Truyol. En declaraciones a los medios afirmó que su partido había «comprobado el documento y ha dejado claro que no es mi firma y que no soy yo el que lo promueve», aunque unos audios publicados ayer confirman lo contrario.

«Cuando me preguntaron dije que es un comunicado del grupo municipal, no respondí si era de Jarabo, Sonia o de quien. Y yo como portavoz digo que es un comunicado del grupo municipal. Yo no voy a rectificar nada, de hecho me voy a reafirmar», relata. Y añade: «Le dije a Neus Truyol que estas eran las consecuencias por sacar los comunicados e incendiar las redes, piénsatelo la próxima vez».

Además, carga con dureza contra el concejal de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, y dice que «ya tendrá lo que se merece»: «Van a ir a por él por su mala gestión, la funeraria y mil cosas. Hay un expediente esperando para sacarlo en elecciones». En este sentido, Romero critica directamente a otras personas de Podemos: «Si quieres, lo que puedo hacer es quedar con Jover. Porque de Jurado olvídate, es un puto mentiroso y no me fío nada. Jover también tiene sus cosas, pero se puede llegar a un pacto de no agresión y, sobre todo, parar esto y que no continúen haciendo comunicados». En los audios habla de Antònia Jover, coordinadora general de Podemos en Balears y, por tanto, líder de la formación morada, y Jesús Jurado, actual secretario autonómico de Memoria Democrática y Buen Gobierno del Govern y portavoz de Podemos Palma.

Durante el día de ayer hubo reuniones y conversaciones tanto a nivel municipal como autonómico para tomar una decisión. Los implicados entienden que, pese a tratarse de declaraciones de distintos momentos, lo que ha quedado claro es que Romero ha mentido.

Hay que recordar que la semana pasada declaró que si el partido le pide el acta a cualquier concejal, él era partidario de entregarla porque no pertenece a la persona sino al partido.

Cort está a la espera de que Podemos se pronuncie para tomar una decisión y confían en que el concejal acabará entregando el acta para evitar un daño «aún mayor» a la reputación del partido. El alcalde de Palma, José Hila, estaba ayer en Madrid y no pudo acudir a la Junta de Gobierno, donde sí se habló de estas declaraciones, aunque Jarabo evitó pronunciarse sobre lo ocurrido.

Además, relatan que se trata de un «golpe de estado» dentro del grupo municipal de los morados y reivindican que las relaciones entre los partidos del Pacto son «cordiales y de entendimiento».

Asimismo, Romero insiste en que su objetivo es que «no continúen publicando mierda del partido, porque nos dejan como el culo» y reclama a Jarabo que «se ponga en un rincón y que nos dejen en paz»: «Nosotros no sacaremos mierdas. Con mierdas me refiero al partido. Porque a la Truyol la tengo en la mira. No la soltaré. La he pillado y, como un pitbull, no la voy a soltar. Y aquí sí que me da igual todo. Si vamos en contra de Jarabo, ella se va de rositas, y eso sí que no lo permitiré».