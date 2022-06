La celebración del Orgullo y la metida de pata de su organizadora, Kristin Hansen, han derivado en una crisis de Gobierno en el Ayuntamiento de Palma. La concejala de Igualdad, Sonia Vivas, juntamente con el concejal Rodrigo Romero, ha remitido hoy una comunicado a los medios de comunicación en nombre de Podemos, pero completamente al margen de la dirección del partido, en el que ha criticado el "ataque frontal y directo" de Neus Truyol, de Més per Palma, concejala de Modelo de Ciudad y Vivienda en relación a la celebración de la 'Pride Week' y le ha recordado su "gestión nefasta" en el Plan General y su imputación "por un delito muy grave contra la salud pública".

Vivas, siempre al margen de la dirección del partido, se ha referido de esta manera al comunicado anterior de Més per Palma, desmarcándose de la 'Pride Week' y pidiendo a Podemos que no "erosione" el gobierno municipal. "No salimos de nuestro asombro ante el ataque frontal y directo de uno de nuestros socios de gobierno", ha señalado Vivas.

En el comunicado de Vivas al margen de la dirección de Podemos, la concejala también lamenta la "gestión nefasta" de Truyol del Plan General, colocando en una "mala situación" a ciudadanos y comerciantes y "privatizando su gestión para delegar su responsabilidad como regidora, incumpliendo con su mandato como responsable política".

Y también carga contra ella como responsable de Bienestar Animal, "siguen muriendo caballos en la calle". Y ha pedido a Truyol una rectificación pública y disculpas al "espacio político, leal y comprometido". "De lo contrario, actuaremos en consecuencias", han concluido.

Los socios del Gobierno del Ayuntamiento de Palma exigen en este momento al alcalde la destitución fulminante de Vivas por haber forzado una situación de no retorno y la mayor crisis municipal desde el inicio de la legislatura. La situación de Podemos Palma es de total fractura.